Warum hört die Premier League nicht an Weihnachten auf, wie in den meisten europäischen Ländern?

HQ

Am vergangenen Sonntag, dem 22. Dezember, war für die meisten Fußball-Ligen in Europa der letzte Spieltag des Jahres. LaLiga, Bundesliga oder Ligue 1 kehren erst im Januar zurück, in einigen Fällen erst nach einem Monat, so dass Zeit für andere nationale Wettbewerbe wie Pokale oder Supercups bleibt.

Eine Ausnahme bildet die italienische Serie A, die am 18. Spieltag vom 28. bis 30. Dezember stattfindet und damit zum zweiten Mal die Winterpause abschafft. Aber England geht noch einen Schritt weiter, mit zwei fast aufeinanderfolgenden Spieltagen zwischen dem 26. und 30. Dezember und sogar einem Spiel zwischen Brentford und Arsenal am Neujahrstag.

Doch woher kommt die Tradition der "festlichen Festspiele"? Wie die Premier League erklärt hat, geht er auf das späte 19. Jahrhundert zurück, als der Boxing Day (26. Dezember) in England und Wales als gesetzlicher Feiertag festgelegt wurde. Damals, als die Arbeiterklasse in überfüllten und kalten Wohnungen lebte, wurde eine zweitägige Pause als Gelegenheit gesehen, mehr Zeit auswärts als zu Hause zu verbringen, ganz im Gegenteil von heute.

Als 1888 die Football League gegründet wurde, beschloss man, diese Ferien gut zu nutzen und in der Weihnachtszeit so viel Fußball wie möglich zu spielen. In Stadien zu gehen, um Fußball zu schauen, wurde zur Tradition.

Aber als die Häuser komfortabler und wärmer wurden, zogen es die Menschen vor, die Feiertage mit ihren Familien zu Hause zu verbringen. Das Spielen am Weihnachtstag wurde zu einer alten Modeerscheinung, und das letzte Fußballspiel am 25. Dezember fand 1965 statt.

Im Laufe der Zeit wurde mehr Wert auf das Recht der Spieler auf Erholung gelegt, aber um mit der Tradition des Feiertagsfußballs Schritt zu halten, wurde seit der Saison 2020 eine Pause in der Mitte der Saison eingeführt und in den Februar gelegt. Eine Winterpause, die in dieser Saison jedoch gestrichen wurde, und sich für eine längere Sommerpause entschieden.

Auch wenn England eines der wenigen Länder ist, in denen Fußballspiele in der Weihnachtszeit ausgetragen werden, gibt es dennoch einige Maßnahmen zum Schutz des körperlichen und geistigen Wohlbefindens der Spieler, einschließlich der Neuanordnung der Spiele, so dass kein Verein zwischen dem 21. Dezember und dem 5. Januar zwei Spiele innerhalb von 60 Stunden bestreitet. und mit Ausnahme des 25. und 28. Dezembers, des 2. und 3. Januars.