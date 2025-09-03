Portugal zollt Diogo Jota Tribut, Ruben Neves enthüllt Tattoo mit geliebtem Teamkollegen

HQ

Portugal trifft in den kommenden Tagen (6. und 9. September) im Rahmen der WM-Qualifikation, der ersten Länderspielpause der Saison, auf Armenien und Ungarn. Die Versammlung der portugiesischen Mannschaft war sehr emotional, als sie Diogo Jota würdigte, dem 25-jährigen Stürmer des FC Liverpool, der 49 Spiele für Portugal absolvierte, darunter nur wenige Wochen vor seinem Tod den Gewinn der Nations League.

Im Trainingslager versammelten sich seine Teamkollegen, um Jota und seinem Bruder André Silva zu gedenken, der bei einem Autounfall in Spanien ums Leben kam. Eine Statue eines Bronzehemdes mit der Nummer 21 von Jota wurde enthüllt, und seine Familie erhielt eine besondere Medaille in einem Akt mit dem portugiesischen Präsidenten und dem Premierminister.

Seine Bronzestatue wurde neben der von Jorge Costa aufgestellt, dem ehemaligen Kapitän und Sportdirektor von Porto, der letzten Monat im Alter von 53 Jahren verstarb.

Unter seinen Teamkollegen hielt Ruben Neves eine Rede, in der er sagte, dass Jota immer noch bei ihnen sein wird, "auch wenn er einen Vertrag etwas weiter weg von zu Hause unterschrieben hat". "Wenn wir der Nationalmannschaft beitreten, wirst du immer noch bei uns sein, am Esstisch, im Bus, im Flugzeug. Immer an unserer Seite, so wie du es schon immer warst. Wir werden weiter lachen, Pläne machen und das Leben teilen, so wie wir es immer getan haben.

Wir sorgen dafür, dass du nie in unserem Leben vermisst wirst und dass deine Lieben alles haben, was sie brauchen, während du weg bist, an uns denkst und auf uns wartest. Das Leben hat uns zusammengebracht und nichts kann diese Verbindung zerbrechen."

In den schwarzen Anzügen war es zwar nicht zu sehen, aber als er später auf den Trainingsplatz ging, zeigte er ein spezielles Tattoo in seiner Wade, das Neves zeigt, wie er Jota auf dem Spielfeld umarmt.