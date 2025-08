HQ

Der FC Porto hat am Dienstag den plötzlichen Tod von Jorge Costa, dem Direktor des Profifußballs und ehemaligen Kapitän der Mannschaft, einem der herausragendsten Spieler seiner Generation, bekannt gegeben. Er starb im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands während einer Trainingseinheit.

"In dieser Zeit großer Trauer spricht der Futebol Clube do Porto der Familie von Jorge Costa, seinen Freunden und allen, die unvergessliche Momente mit ihm geteilt haben, sein tiefstes Beileid aus", so Porto in einer Erklärung. In seiner Profikarriere bestritt Costa zwischen 1990 und 2005 383 Spiele und gewann zahlreiche Titel, darunter die Champions League 2004, den UEFA-Pokal 2003 und acht Meistertitel.

Später tourte er als Trainer durch die Welt, unter anderem für Klubs in Rumänien, der Türkei, Zypern und sogar für die Nationalmannschaft von Gabo und Äquatorialguinea, bevor er im Juni 2024 als Fußballdirektor nach Porto zurückkehrte.

Auf der ganzen Welt haben Mannschaften und Spieler der Familie von Costa und dem Verein ihr Beileid ausgesprochen, ebenso wie portugiesische Politiker wie Präsident Marcelo Rebelo de Sousa oder Premierminister Luís Montenegro, der sagte, dass "er ein Sportler meiner Generation und ein Beispiel für Hingabe und Engagement für die Mannschaften, denen er angehörte, und für unsere Nationalmannschaft war".

FIFA-Präsident Giannin Infantino sagte über ihn, dass er "Generationen mit seiner Führungsqualität, seiner Entschlossenheit und seiner Leidenschaft für den Fussball inspiriert und den FC Porto, die portugiesische Nationalmannschaft und alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, unvergesslich geprägt hat".

"Für die Geschichte wird er nicht nur Spieler, Trainer und Regisseur sein, sondern auch ein Mann mit Überzeugungen, einfach im Auftreten und stark in der Persönlichkeit", so die Federação Portuguesa de Futebol.

Porto hat angekündigt, dass die Türen des Estádio do Dragão ab Mittwochnachmittag für diejenigen geöffnet sein werden, die vor der Beerdigung am Donnerstag ihren Respekt zollen möchten.