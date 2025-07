Die Ursache für den tödlichen Unfall von Diogo Jota und André Silva wurde bekannt gegeben

HQ

Die Guardia Civil von Zamora, der Region Spaniens, in der Diogo Jota und André Silva am vergangenen Mittwoch, dem 2. Juli, bei einem Autounfall ums Leben kamen, hat die Ursache des Unfalls bekannt gegeben. Nach Angaben der Spezialisten, die die Unfallstelle untersuchten, deuten die Spuren der Reifen des Autos darauf hin, dass die beiden Portugiesen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, "möglicherweise eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung für die Straße", die 120 km/h oder 74,5 mph beträgt.

Das Auto, ein Lamborghini Huracán, hatte beim Überholen eines anderen Autos einen Reifenschaden am Hinterreifen. Das führte dazu, dass das Auto einen Unfall hatte und in Flammen aufging (via El País).

Das Auto war völlig zerstört, was es für die Forensiker schwierig machte, die Leichen zu identifizieren, aber alle Beweise deuten darauf hin, dass es Diogo Jota war, der das Fahrzeug fuhr. Quellen der Guardia Civil sagten, dass die Identifizierung "dank der Ketten oder Ornamente, die sie an den Leichen fanden", erfolgte.

Jota war auf dem Weg nach Santander im Norden Spaniens, um eine Fähre zurück nach England zu nehmen. Wegen einer Lungenverletzung hatten ihm die Ärzte geraten, nicht zu fliegen, um Risiken zu vermeiden.

Ein umstrittener Aspekt seines Unfalls war der angeblich schlechte Zustand der Straße, auf der sie verunglückten. Laut Quellen der Guardia Civil "handelt es sich keineswegs um einen schwarzen Fleck; da kann man mit 130 oder 140 Stundenkilometern ganz gut herumfahren", was darauf hindeutet, dass der Fahrer die gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten hat. Sie fügten hinzu, dass die Tatsache, dass er einige Tage zuvor einen Lamborghini gemietet hatte, ein wichtiger Faktor gewesen sein könnte, "denn solch leistungsstarke Sportwagen können ohne Erfahrung schwer zu fahren sein".