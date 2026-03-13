Poppy Playtime veröffentlicht einen neuen unzensierten Trailer, um den Erfolg von Kapitel 5 zu feiern, die Konsolenversion erscheint dieses Jahr

HQ

Poppy Playtime Kapitel 5: Broken Things überraschte alle Spieler, indem es zu einem "offenen" Abschluss eines Konflikts kam, auf den sich die Entwickler jahrelang vorbereitet hatten. Mit vielen Verfolgungsjagden, Schreckmomenten und höchst originellen Rätseln, wie wir Ihnen in unserer Rezension sagten, hat dieses neueste Kapitel von Poppy Playtime viele Spieler nach mehr verlangen lassen, da sie nie genug von Poppy bekommen können.

Broken Things ist die erfolgreichste Veröffentlichung der Reihe, hielt über 24 Stunden die Spitzenposition bei den Steam-Verkaufszahlen, verkaufte deutlich mehr als die vorherigen Kapitel und war die meistgesehene Veröffentlichung auf Twitch. Um den riesigen Erfolg der Veröffentlichung dieses fünften Kapitels zu feiern, hat Mob Entertainment uns einen ausgedehnten, unzensierten Trailer geliefert, der uns erneut die weniger beliebten Outnimals zeigt. Auch Mob Entertainment nutzt diese Gelegenheit, um uns daran zu erinnern, dass das Spiel dieses Jahr für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird. Wenn du bei Kapitel 5 hängen bist, hier ist unser Leitfaden. Unsere Zusammenfassung können Sie auch hier nachsehen.

Hast du schon alle Poppy Playtime Teile gespielt?