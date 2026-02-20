Poppy Playtime: Kapitel 5 - Zerbrochene Dinge

HQ

Poppy Playtime ist ein Spiel, das seit Jahren Vorfreude auf sein großes Finale aufbaut. Mit einer episodischen Struktur, die nicht jeder schätzt, lernen wir nach und nach die Geschichte des Spiels kennen, während wir endlosen Gefahren in der berühmtesten Spielzeugfabrik der Videospielwelt entkommen. Jetzt, da Poppy Playtime: Kapitel 5 - Broken Things endlich veröffentlicht wurde, ist es Zeit herauszufinden, ob sich das Warten gelohnt hat.

Dieses Kapitel beginnt genau dort, wo das vorherige endete: Der Protagonist wird von Huggy Wuggy verfolgt und scheint keinen Ausweg zu haben. Gerade als es so aussieht, als würde er uns endlich fangen, beginnt eine Fluchtsequenz, bei der wir vermeiden müssen, "umarmt" zu werden. Explosionen, einstürzende Böden, Stürze aus Lüftungstunneln... Die ersten Momente dieses Kapitels sind voller Spannung, aber dank unseres Grab Pack können wir die Hindernisse überwinden und in Sicherheit gelangen. Was die Geschichte betrifft, da dies das große Finale von Poppy Playtime ist, werde ich keine Spoiler verraten, aber ich kann sagen, dass sie sich darauf konzentriert, einen Plan für die finale Konfrontation mit dem Prototyp zu entwickeln, bei der wir neue Feinde und Verbündete treffen, viele neue Fähigkeiten erwerben, viele Rätsel lösen und epische Kämpfe überleben. alles geschmückt mit einer Schicht Spannung und Schreckmomenten, wie immer.

Für Veteranen und neue Spieler gleichermaßen

Da es sich um ein episodisches Spiel handelt, in dem jedes Kapitel unabhängig gespielt werden kann, beginnt die Schwierigkeitskurve mit jeder Folge von vorne. In den ersten Minuten von Kapitel 5 werden wir viele Checkpoints, viele Tutorials und generell eine Reihe von Herausforderungen mit sehr niedrigem Schwierigkeitsgrad haben, sodass jeder, egal ob er Poppy Playtime gespielt hat oder nicht, in den Rhythmus kommen kann. Doch nach und nach sehen wir, wie der Schwierigkeitsgrad steigt und die Rätsel komplizierter werden. Die Gegner sind gnadenlos, und wir müssen unsere Fähigkeiten gut einsetzen, um Hindernisse mit etwas "Plattform-Sprung" zu überwinden.

Im Allgemeinen entspricht das Spiel den Erwartungen. Die neuen Charaktere sowie die Anmerkungen, die wir finden, geben uns mehr Kontext zur Situation. Die Fähigkeiten verleihen der Erkundung mehr Tiefe: Wir haben eine ultraviolette Taschenlampe, um versteckte Botschaften zu sehen, eine unter Druck stehende Hand, um bestimmte Gegenstände zu zerbrechen und zu schieben, eine leitfähige Hand, mit der wir vorübergehend Elemente wie Feuer oder Eis nutzen können, magnetische Armbänder, um sich an bestimmten Punkten zu klammern, und viele Sammelobjekte zum Finden. Mit so vielen Fähigkeiten konzentriert sich ein Großteil des Kapitels darauf, verschiedene Rätsel zu überwinden, immer mit ein paar Schreckmomenten dazwischen.

Das Ende, das alle erwartet hatten

"Broken Things" dauert etwa fünf Stunden, und die Wahrheit ist, dass es sich kurz anfühlt. Nach so vielen Jahren, in denen ich auf diesen Moment gewartet habe, zwischen Sprüngen und Rätseln, fühlt es sich kurz an und nicht so episch wie erwartet. Der Schwierigkeitsgrad der Gegner und Rätsel entspricht nicht dem, was man vom Ende der Geschichte erwarten würde, und obwohl es einige sehr gute Punkte hat, lässt es insgesamt einen nach mehr verlangen. Wenn du alle Kapitel auf einmal spielst, wirst du zwar etwa 25 Stunden spielen, aber mit den ständigen Schwierigkeitsresets zwischen den Kapiteln und den ständigen Tutorials wirst du auch nicht das Gefühl haben, das ganze Spiel durchgespielt zu haben.

Kapitel 5 funktioniert für sich allein und ist ein gutes Ende, das alles weiterentwickelt, was MOB Entertainment in den letzten Jahren in Bezug auf Sound, Grafik, Gameplay und Rätsel vorbereitet hat, aber die Erwartungen, die an das Spiel und sein letztes Kapitel geschaffen wurden, lasten schwer auf ihm. Wenn du ein Fan von Poppy Playtime bist, wirst du dieses Kapitel sicher mögen, aber wenn du auf den Zug aufspringst und wissen willst, warum alle über Poppy Playtime: Kapitel 5 sprechen, wirst du wahrscheinlich nicht die beste Erfahrung haben.

Kurz gesagt, Poppy Playtime scheint ein Opfer seines eigenen Erfolgs zu sein. Es ist eher ein spannendes Erlebnis als ein Horror-Erlebnis, voller origineller Rätsel, gutem Plattforming und gut gestalteten Gegnern. Auch wenn es in diesem Text vielleicht nicht so wirkt, mochte ich Kapitel 5 sehr, aber wenn ich mich in den "Videospiel-Presse"-Modus versetze, habe ich das Gefühl, dass Kapitel 5 ohne den Ruhm des Spielnamens schärfere Kritik erhalten hätte.

Hast du Kapitel 5 von Poppy Playtime schon gespielt? Falls Sie sich noch unsicher sind, hier ist eine Zusammenfassung, die Sie auf den neuesten Stand bringt, bevor Sie in dieses letzte Kapitel eintauchen.