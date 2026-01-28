Alles, was du wissen musst, bevor Poppy Playtime: Kapitel 5

HQ

Zunächst sollte erwähnt werden, dass Poppy Playtime das einzige Spiel von MOB Entertainment ist, früher bekannt als EnchantedMob. Gegründet im Jahr 2015 von den Brüdern Seth und Zach Bellinger während ihrer Highschool-Zeit, begannen sie als YouTube-Kanal, der animierte Musikvideos produzierte. Die Brüder arbeiteten weiter, bis sie im Sommer 2020 nach St. Louis zogen, nachdem sie einen Plan zum Wachstum des Unternehmens entwickelt hatten. Im folgenden Jahr, im Oktober 2021, veröffentlichten sie das erste Kapitel von Poppy Playtime , in dem sie weiterhin ihre Bemühungen auf das Abschluss der Geschichte konzentrieren.

MOB Entertainment ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Horrorspiele heutzutage und allgemein von Indie-Studios mit Ideen angeführt werden, die sich von denen großer Unternehmen unterscheiden, die sich bei dieser Art von Geschichte meist nicht wagen. Hier kommen unabhängige Studios ins Spiel und bieten jungen Entwicklern mit originellen Ideen eine Plattform. In den letzten Jahren haben wir Spiele wie Madison, Visage und Evil Nun: The Broken Mask gesehen. Diese Indie-Titel wollen dank der kreativen Freiheit, die sie genießen, weil sie nicht unter der Kontrolle eines großen Verlags stehen, eine andere Vision für den Horror vermitteln.

Nach dieser Einführung gehen wir zum Leitfaden über, um vollständig zu verstehen, woher Poppy Playtime Kapitel 5 stammt.

Hinweis: Dieser Artikel enthält viele Spoiler zur Handlung des Videospiels in den vorherigen Kapiteln. Für ein besseres Erlebnis empfehlen wir, sie in der Reihenfolge zu spielen (sie sind nicht so gruselig, wie sie scheinen) und wenn Kapitel 5 erscheint, verpasst unsere Rezension nicht!

Poppy Playtime Kapitel 1: Eine enge Situation

Dieses erste Kapitel führt uns in die Geschichte der Spielzeugfabrik von Playtime Co. und ihre aktuelle Situation ein. Wir spielen einen ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens, der Jahre später zurückkehrt und feststellt, dass alle Mitarbeiter verschwunden sind. Der Titel beginnt mit einem Brief an den Protagonisten, in dem er ihn auffordert, den roten Mohn zu finden, und um Hilfe bei der Suche nach allen vermissten Personen bittet, wobei er ihm versichert, dass sie nach zehn Jahren noch im Haus sind.

In diesem Teil werden wir mit dem Grab Pack vertraut gemacht, dem Gerät, mit dem wir im Spiel mit Objekten interagieren werden. Wir treffen außerdem Huggy Wuggy, den ikonischen Antagonisten des Spiels, der uns verfolgt, bis wir ihn nach einer intensiven Verfolgungsjagd durch die Förderbandtunnel besiegen. Schließlich erreichen wir die Mohnblume und betreten einen Raum, in dem wir Poppy finden, die Puppe, die der Serie ihren Namen gibt.

Poppy Playtime Kapitel 2: Fliege im Netz

Das zweite Kapitel beginnt direkt nach der Rettung der Mohnpuppe. Wir erreichen das Büro von Elliot Ludwig, dem Gründer von Playtime Co., wo wir ein Band mit seiner Biografie und den Gründen finden, die die Gründung des Unternehmens motiviert haben. Kurz darauf treffen wir Poppy wieder, die uns mitteilt, dass sie mit einem Zug fliehen können, der aber Strom braucht. Wir folgen Poppy, die von verlängerten rosa Armen gefangen genommen wird, und später entdecken, dass es Mommy Long Legs, die Antagonistin des zweiten Kapitels, war, die dahintersteckte.

Beim Erkunden landen wir in einem Raum, in dem sich herausstellt, dass Ludwig nicht der Einzige war, der die Firma leitete; es gibt auch Leith Pierre, Stella Greyver und Eddie Ritterman. Als wir auf Mommy Long Legs treffen, hält sie Poppy in einem ihrer Arme und zwingt uns, drei Tests zu machen, bevor sie uns gehen lässt. Sobald wir den Gedächtnistest bestanden haben, müssen wir einen weiteren bestehen, bei dem wir Huggy Wuggy vermeiden müssen, und den letzten, bei dem wir aus PJ Plug-a-Pillar entkommen müssen. So lernen wir Kissy Missy kennen, die weibliche Version von Huggy, die uns eine Tür öffnet, damit wir weitermachen können.

Nachdem wir die Tests bestanden haben, wird Mama Langbein wütend auf uns und lässt uns Verstecken spielen, um den letzten benötigten Code zu bekommen. Schließlich gelingt es uns, sie zu besiegen, indem wir sie in einem Schredder einschließen, doch eine Metallhand erscheint und nimmt ihre Leiche mit. Kurz darauf entdecken wir auf einem Band, dass die Hand dem Prototyp gehört, einem äußerst intelligenten Experiment. Wir treffen Poppy und schaffen es, in den Zug zu steigen, doch dieser entgleist und führt uns ins Unbekannte.

Poppy Playtime Kapitel 3: Tiefer Schlaf

Das Kapitel beginnt damit, dass der Protagonist die Entgleisung überlebt, nur um von Catnap, dem Antagonisten dieses Kapitels und Mitglied der Smiling Critters, gefangen genommen zu werden. Er wirft den Protagonisten in den Müllvernichter, aus dem er entkommen kann. Von dort aus erhält er einen Anruf von Ollie, einer neuen Figur, die offenbar Zugang zu verschiedenen Teilen der Fabrik hat und bereit ist, uns mit Catnap zu helfen, einem treuen Anhänger des Prototyps und dem letzten Hindernis zwischen uns und ihm.

Der Weg führt uns zu Playcare, einem unterirdischen Waisenhaus, in dem Playtime Co. Experimente an Waisen durchgeführt hat und das nun Catnaps Versteck ist. Während unserer Erkundung leiden wir unter den Auswirkungen von rotem Rauch, der uns Halluzinationen verfolgt. Um es zu zerstören, kommen wir in "Home Sweet Home", der Unterkunft der Waisen. Sobald der Strom auf dem Gelände wiederhergestellt ist, treffen wir Kissy und Poppy wieder, die sich für ihren Verrat entschuldigen und uns um Hilfe bittet, den Prototyp zu töten.

Nach der Begegnung teilt uns Ollie mit, dass wir zur Playcare-Schule gehen müssen, wo Miss Delight, eine Puppe, die eine Lehrerin simuliert, auf uns wartet und uns verfolgen wird, sobald wir aufhören, sie anzusehen. Wir werden sie erledigen, indem wir ihren Kopf in einer elektrischen Tür zerquetschen. Später erreichen wir die untere Ebene von Playcare, wo wir Catnap sehen, wie er eine Skulptur von Spielzeugleichen zu Ehren des Prototyps anbetet. Wir durchqueren ein Labyrinth und finden Dogday, verstümmelt von Catnap, der uns sagt, wir sollen die Fabrik verlassen. Die Smiling Critters benutzen Dogdays Leiche, um uns zu töten, aber wir entkommen.

Schließlich erreichen wir den Generatorraum, wo wir Catnap konfrontieren und ihn durch Stromschlag besiegen. Während er im Sterben liegt, erscheint die Hand des Prototyps, tötet ihn und nimmt seine Leiche mit. Ollie gratuliert uns und warnt uns, dass wir der endgültigen Bedrohung näher sind. Wir stellen den Strom wieder her, räumen den roten Rauch weg und finden Poppy und Kissy. Poppy zeigt uns ein Überwachungsvideo der sogenannten "Stunde der Freude", einer Veranstaltung, bei der die Spielzeuge die Angestellten und Besucher der Fabrik massakrierten. Sie erreichen einen Aufzug, der sowohl nach oben als auch runter fährt, also lassen sie Kissy allein nach unten gehen. Die Schreie der Puppe sind zu hören, was Poppy dazu veranlasst, zurückzugehen, aber die Tore schließen sich und wir sind gefangen.

Poppy Playtime Kapitel 4: Sicherer Zufluchtsort

Dieses Kapitel beginnt genau dort, wo das vorherige endet, wobei der Protagonist in die Tiefen der Spielzeugfabrik gezogen wird, wo neue Gefahren lauern, ebenso wie verschiedene Dokumente und VHS-Kassetten. Nachdem wir das Tagebuch eines Waisenjungen namens Riley gefunden haben, erreichen wir ein unterirdisches Gefängnis in der Nähe eines Spielzeugfriedhofs, wo der Doktor erscheint. Wenn wir das Archiv erreichen, müssen wir uns dem Pianosaurus stellen und unseren Verbündeten Doey the Doughman treffen, der uns später helfen wird, dem Doctor entgegenzutreten und seine Omni-Hand zu übernehmen, die notwendig ist, um den Safe Haven-Generator zu reparieren. Nach ein paar kleinen Wendungen erreichen wir ein Labyrinth und erhalten in einem weiteren Kampf den Omni-Chip aus dem Gehirn des Doktors.

Dank der Teamarbeit mit Doey, der den Prototyp ablenkt, können wir den Generator endlich reparieren. Nach einer Explosion, die im Rahmen des Plans von The Prototype zahlreiche Spielzeuge zerstört, wendet sich Doey gegen uns, und nachdem wir ihn besiegt haben, benutzen wir eine Überwachungskamera, um nach möglichen Überlebenden zu suchen. Nachdem wir trotz Kissy Missys Rettungsversuchen durch ein Loch gefallen sind, landen wir am Eingang des Labors, wo wir entdecken, dass Huggy Wuggy noch lebt. Gerade als er uns fangen will, finden wir uns in einem Raum eingeschlossen, wo roter Rauch zu erscheinen beginnt...

Damit bist du jetzt auf dem neuesten Stand und bereit, Poppy Playtime Kapitel 5: Broken Things zu spielen und es von Anfang an zu genießen. Obwohl es scheint, als hätten wir viele Teile der Geschichte erzählt, gibt es noch bestimmte Details, die noch entdeckt werden müssen, sodass man, wenn man mehr möchte, die vier Kapitel spielen kann, in denen man feststellen wird, dass nicht alles so ist, wie es scheint...