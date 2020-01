Pokemon Schild/Schwert wächst dank Expansion-Pass um zwei neue Bereiche an

You watching Werben

Pokémon Schild/Schwert hat sich trotz der demonstrativen Haltung mancher Spieler als echter Kassenschlager erwiesen. Vor der Veröffentlichung hat Game Freak jedoch erklärt, dass sie keine weiteren Pokémon in die aktuelle Spielversion aufnehmen wollen, obwohl sich die vielen Fans genau das wünschen. Nach dem großen Erfolg hat das Entwicklerstudio noch einmal über ihre frühere Entscheidung nachgedacht und sich letztlich dazu entschieden, über den eigenen Schatten zu springen.

Produzent Junichi Masuda und Projektleiter Shigeru Ohmori bestätigten in einem voraufgezeichneten Nintendo-Livestream, dass zwei Erweiterungen in das neue Pokémon gelangen. Dieser zweigeteilte Inhalt wird die bestehenden Versionen unterstützen, weshalb keine dritte Version nötig werde. Wir können demnach mit unseren bereits erzielten Fortschritten in neue Abenteuer aufbrechen oder dort weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Teil 1, Die Insel der Rüstung, ist auf Ende Juni datiert, während Die Schneelande der Krone im Herbst eintreffen soll. Beide Add-Ons erhaltet ihr nur, wenn ihr den Season Pass für 29,99 Euro erwerbt.

Die beiden Erweiterungen erzählen verschiedene Geschichten in bislang unbekannten Regionen von Galar. Wir werden mit neuen Charakteren und Pokémon interagieren, die ebenfalls von eurer Basisversion (also ob ihr Schild oder Schwert spielt) abhängen. Die neuen Areale sind offene Welten, wie die Naturzone aus dem Hauptspiel, mit kooperativen Raids und Minispielen. Darüber hinaus wird die zweite Erweiterung eine zusätzliche Duellart vorstellen, mit denen wir die Tundra erkunden und legendäre Pokémon bekämpfen werden. Insgesamt wird es dank der kommenden Updates mehr als 200 zusätzliche Pokémon in der achten Generation geben. Die vielen Monster werden übrigens auch für diejenigen (via Tausch) bereitstehen, die den Expansion-Pass nicht kaufen wollen.