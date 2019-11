Schild/Schwert fängt sechs Millionen Pokémon-Fans in einer Woche

Letzte Woche ist die achte Pokémon-Generation auf der Nintendo Switch gestartet und das scheint bei vielen Spielern auf der ganzen Welt gut aufgenommen worden zu sein. Serebii.net berichtet von sechs Millionen Spielern weltweit und bezieht sich dabei auf eine japanische Pressemitteilung von The Pokémon Company. Ein knappes Drittel davon sei allein in Japan verkauft worden, schreibt Senior Analyst der NPD Group, Daniel Ahmand. Dadurch ist Pokémon Schild/Schwert das Switch-Spiel, das sich bisher am schnellsten verkaufen konnte (zuvor war das Super Smash Bros. Ultimate). Mehr Eindrücke findet ihr in unserer Kritik.

You watching Werben