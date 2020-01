Erweiterungspass bringt mehr als 200 zusätzliche Pokémon für Schild/Schwert

Pokémon Schild/Schwert wird im Laufe des Jahres 2020 dank eines Erweiterungspasses in zwei Teilen erweitert und erheblich an Umfang zulegen. Die Inhalte The Island of Armor und The Tundra Crown gelangen in den nächsten Monaten in die achte Pokémon-Generation und führen auf zwei zusätzlichen Karten neue Geschichten und Charakteren ein. Wie wir heute in der Nintendo-Direct erfahren haben, werden auf diesem Wege mehr als 200 zusätzliche Pokémon in das Spiel gelangen. Viele Monster sind Klassiker aus vergangenen Generationen, doch einige sind neu und werden zum ersten Mal entdeckt.

Entwickler Game Freak erklärte in der heutigen Pokémon-Direct-Übertragung auch, dass alle Spieler unabhängig davon, ob sie den Season Pass kaufen oder nicht, Zugriff auf sämtliche im Spiel enthaltene Pokémon haben werden. Um sie alle zu erhalten kann jemand, der die neuen Gebiete nicht betreten darf, allerdings nur darauf hoffen, dass ein andere Trainer so freundlich ist und gefangene Pokémon weitertauscht. Das wird zwar wahrscheinlich eher schwierig werden, aber es ist trotzdem schön, dass niemand ausgeschlossen wird.

Der Pokémon-Home-Dienst könnte in dieser Hinsicht auf jeden Fall sehr nützlich werden, denn The Pokémon Company plant im Februar die Einfuhr des Services. Dank dieses Systems können Spieler Kreaturen importieren, die sie in anderen Spielen, wie Pokémon Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli gefangen haben, solange diese in der Galar-Region vorkommen. Im Laufe des Tages wird es ein neues Update für Pokémon Schild/Schwert geben, das die Vorbestelleroption für den Erweiterungspasses mit ins Menü aufnimmt.