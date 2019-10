Nationaler Pokédex wird irgendwann wieder zu Pokémon-Spielen gehören

Als Anfang des Jahres bekanntwurde, dass die nächsten Rollenspiele Pokémon Schild/Schwert ohne Nationalen Pokédex auskommen werden, hat das für große Aufregung bei den Fans gesorgt. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass nicht alle Pokémon aus den früheren Generationen in den beiden neuesten Titeln angebildet werden. Bislang konnten wir immer all unsere Lieblinge in den verschiedenen Hauptablegern der Pokémon-Spiele nutzen, was in der Vergangenheit zum Beispiel zu einer größeren Variation in den Mehrspieler-Matches führte.

Game Freak erklärte damals, dass sie mittlerweile einfach zu viele Kreaturen erschaffen hätten, um sie alle in ihrem Spiel abzudecken, da das Balancing dieser großen Zahl an möglichen Kontrahenten gerade im Multiplayer zu aufwändig sei. Schon vor einer ganzen Weile fühlte sich der Entwickler verantwortlich, sich zu diesem Thema zu äußern, woraufhin sie Fans versicherten, dass sich diese Entscheidung nur auf die kommenden beiden Spiele auswirke - alle geschaffenen Pokémon sollen in Zukunft weiterhin fester Bestandteil der Pokémon-Welt bleiben.

In einem Interview mit Game Informer bestätigte Produzent Junichi Masuda diese Pläne nun noch einmal: "Ihr könnt euch darauf freuen, Pokémon zu sehen, die in diesen Spielen [(Pokémon Schild/Schwert)] nicht auftauchen, aber in zukünftigen Spielen in verschiedenen Regionen auftauchen. Ich denke, dass Pokémon Home für viele Spieler als Startrampe dienen wird, um sie alle zu sammeln und dann in zukünftigen Abenteuern loszulegen."

Masuda erwähnt Schild/Schwert nicht explizit, dementsprechend sollten wir nicht zwangsweise davon ausgehen, dass Game Freak den Nationalen Pokédex in der kommenden, achten Generation der Pokémon-Spiele nachträglich einbauen wird. Am 15. November starten diese beiden Games auf der Nintendo Switch.