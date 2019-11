Wütende Gamer fordern Donald Trump auf, Pokémon Schild/Schwert zu stoppen

Eine kleine, aber unglaublich laute Gruppe von Spielern bekommt in letzter Zeit Wutanfälle, weil Pokémon Schild/Schwert (übrigens ein verdammt gutes Spiel, unserer Meinung nach) nicht alle bisher veröffentlichten Taschenmonster enthält. Die Leute fühlen sich belogen und betrogen und schieben Game Freak den Schwarzen Peter zu. Etwas weniger emotionale Fans tun das vielleicht als irrsinnigen Quatsch ab, der ist es im Grunde ist, aber das hält diese wütende Fraktion nicht davon ab, etwas gegen dieses "Problem" zu unternehmen.

Jemand hat sogar eine Petitiongestartet, um das Spiel in den USA zu stoppen. Nun soll sich Präsident Donald Trump darum kümmern, das scheint der richtige Mann für solchen Unsinn zu sein:

"Präsident Trump und Kongress; die neuesten Pokémon-Spiele von Game Freak und Nintendo wirken sich mit fragwürdigen Entscheidungen negativ auf den Markt aus. Wir glauben, dass Game Freak aufwachen würde und wir die [gewohnte] Qualität zurückbekommen, wenn man die Verkäufe stoppen könnte. Sollten [diese Spiele] verkauft werden, könnte das einen [...] Schatten auf die [Gaming-]Märkte werfen. Wir, sowohl als Pokémon-Fans, aber, was noch wichtiger ist, als amerikanische Staatsbürger, glauben, dass dies unsere Marktrechte verletzt, und wir müssen etwas dagegen unternehmen."

So sieht's aus. Wir bezweifeln, dass Präsident Donald Trump allzu viel Zeit damit verbringen wird, sich mit den Pokémon-Spielen zu beschäftigen oder sie gar blocken zu lassen - und das sagen wir, obwohl er den freien Handel ganz gerne Hürden in den Weg zu legen scheint. Was haltet ihr von den Kontroversen rund um Pokémon Schild/Schwert?