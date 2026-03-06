Pokémon Pokopia Leitfaden: Was mit mysteriösen Schiefersteinen zu tun ist und wie man das Unown-Wandrätsel löst

HQ

Die Welt von Pokémon Pokopia ist voller Geheimnisse. Wir werden dir in den kommenden Tagen helfen, viele davon in speziellen Guides zu entschlüsseln, und damit konzentrieren wir uns für diesen Guide auf die Unown-Rätselwand, die in Withering Wasteland zu finden ist.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Pokémon-Spiele die alphabetisch ähnlichen Taschenmonster als Quelle für ein Rätsel verwenden, und genau das sehen wir in diesem neuen Lebenssimulationsprojekt wieder. Diesmal ist es jedoch nicht so einfach, die verschiedenen Formen von Unown zu fangen, sondern stattdessen muss man Mysterious Slate-Objekte, die man durch das Ausgraben von Schätzen auf der ganzen Welt gefunden hat, sammeln und meisterhaft platzieren.

Du findest Schätze, indem du Gelände zerstörst und ausgrabst, von dem ein leuchtendes Licht ausgeht, mit dem Vorbehalt, dass Mysterious Slate-Objekte nicht immer belohnt werden. Du könntest Gegenstände finden, die bewertet werden müssen, oder Fossilien, die kombiniert werden können, was bedeutet, dass es eine Weile dauert, alle notwendigen Schiefer zu sammeln, um die Unown-Mauer zu vervollständigen.

Aber wenn du die Wand weiter einstecken und ausfüllen willst, sobald du jede Tafel findest, kannst du das fast sofort tun. Wenn du das Pokémon-Center der Withering Wasteland erreichst, schau über die rechte 'Schulter' und siehst eine Klippe mit dem charakteristischen hellbraunen, zerbrechlichen Gelände. Wenn du durch diese Wand brichst, findest du einen zusätzlichen Bereich, der versteckt ist und den du nach Belieben gestalten kannst. Aber du wirst auch bemerken, dass sich im Tunnel zwischen diesen beiden Bereichen des breiteren Levels eine weitere zerstörbare Wand auf deiner linken Seite befindet. Wenn du durchbrichst, findest du einen steinernen Tunnel, der unterirdisch zu einer seltsam aussehenden Wand führt, auf der alle 27 Unown-Formen verkleidet sind.

Hier kann man jede Mysteriöse Tafel platzieren, um stetig ein Wandbild zu malen. Zu wissen, wo man jeden Block platziert, ist ebenfalls ziemlich einfach, da man eine Mysteriöse Tafel aus dem Inventar nehmen und sie während der Haltung um 180 Grad drehen kann, um ein Unown-Symbol auf der Rückseite zu sehen. Dies definiert, wo der Block an der breiteren Unown-Wand passt.

Mit diesem Wissen geht es einfach darum, Mysterious Slate-Objekte zu finden und auszugraben und die Wand weiter zu vollenden.