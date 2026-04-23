Pokémon Pokopia behebt einige nervige Fortschrittsprobleme und verschiedene Bugs
Außerdem können Spieler während Events Pokémon-Zentren neu positionieren und verhindern, dass Pokémon verschwinden oder nicht zum richtigen Zeitpunkt zurückkehren.
Es scheint, dass Nintendo heute, Donnerstag, die Gelegenheit genutzt hat, Fixes für mehrere seiner jüngsten Veröffentlichungen mitzuteilen. Nachdem bereits Patch 1.0.1 für Tomodachi Life: Living the Dream erschienen ist, ist nun die große Überraschung des Unternehmens für 2026 dran, Pokémon Pokopia .
Der in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo entwickelte Titel bietet eine ganz andere Sicht auf die Pokémon-Welt und die Erkundung dieser Kreaturen im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind. Dieser neue Titel bedeutet jedoch auch, dass man sich mit unerwarteten Problemen und nervigen Bugs auseinandersetzen muss, die nach und nach behoben werden.
Heute erscheint Pokémon Pokopia Update 1.0.4, und laut den Patchnotes auf der Support-Seite von Nintendo of America können wir Fixes wie die Verlagerung von Pokémon-Centern während Events, das Wiederauftauchen von Pokémon nach bestimmten Ereignissen und Fixes bei Aufgaben wie denen am Strand erwarten. Die Liste der Fixes findest du unten.
Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22. April 2026) Patch-Notizen
Wir haben Verbesserungen umgesetzt, um die folgenden Probleme anzugehen:
- Man kann Pokémon-Center jetzt während der laufenden Ingame-Events verlegen.
Zusätzlich wurden die folgenden Probleme behoben.
- In Bleak Beach konnte die Anfrage "Gesucht: Essen!" unter bestimmten Bedingungen nicht weitergegeben werden.
- In Bleak Beach verhinderten bestimmte Aktionen, dass die Anfrage "Poolreparatur erforderlich!" erscheint.
- In Bleak Beach war es nach Erfüllung der Anfrage "Poolreparatur erforderlich!" manchmal unmöglich, dass der Spieler Happiny begleitete.
- In den Funkelnd Skylands konnte während der Anfrage "Pokémon Center Tour Guide!" bestimmte Aktionen verhindern, dass der Spieler Tinkmaster begleitete, was den Fortschritt der Anfrage unmöglich machte.
- Bestimmte Handlungen würden dazu führen, dass Professor Tangrowth nicht mehr auftaucht.
- Wenn bestimmte Pokémon darauf warteten, erscheinen auch andere Pokémon manchmal nicht.
- Bestimmte Aktionen könnten dazu führen, dass Peakychu, Chef Dente und Tinkmaster die Stadt nicht verlassen können, was die Weitergabe von Anfragen verhindert.
- Unter bestimmten Bedingungen würde das Aufheben eines Umzugskits (Vorbereitung) unzerstörbare Plattformen hinterlassen.
- Der Zugriff auf den Pokémon Center PC mit bestimmten Speicherdaten führte dazu, dass das Spiel einfrierte.
- Während Ingame-Events ließ der Wiederaufbau eines Pokémon-Zentrums mit bestimmten Aktionen die Dekorationen schwebend erscheinen.
- Während der Ingame-Events durften Tausche in den Pokémon-Centern auf den Wolkeninseln nicht durchgeführt werden.