Pokémon Pokopia behebt einige nervige Fortschrittsprobleme und verschiedene Bugs

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Es scheint, dass Nintendo heute, Donnerstag, die Gelegenheit genutzt hat, Fixes für mehrere seiner jüngsten Veröffentlichungen mitzuteilen. Nachdem bereits Patch 1.0.1 für Tomodachi Life: Living the Dream erschienen ist, ist nun die große Überraschung des Unternehmens für 2026 dran, Pokémon Pokopia .

Der in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo entwickelte Titel bietet eine ganz andere Sicht auf die Pokémon-Welt und die Erkundung dieser Kreaturen im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind. Dieser neue Titel bedeutet jedoch auch, dass man sich mit unerwarteten Problemen und nervigen Bugs auseinandersetzen muss, die nach und nach behoben werden.

Heute erscheint Pokémon Pokopia Update 1.0.4, und laut den Patchnotes auf der Support-Seite von Nintendo of America können wir Fixes wie die Verlagerung von Pokémon-Centern während Events, das Wiederauftauchen von Pokémon nach bestimmten Ereignissen und Fixes bei Aufgaben wie denen am Strand erwarten. Die Liste der Fixes findest du unten.

Pokémon Pokopia Ver. 1.0.4 (22. April 2026) Patch-Notizen

Wir haben Verbesserungen umgesetzt, um die folgenden Probleme anzugehen:



Man kann Pokémon-Center jetzt während der laufenden Ingame-Events verlegen.



Zusätzlich wurden die folgenden Probleme behoben.