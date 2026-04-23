Tomodachi Life: Living the Dream erhält seinen ersten Patch auf Nintendo-Switch-Konsolen

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Es ist interessant, wie Nintendo es schafft, zwei Spieleserien, die sich in ihrer ursprünglichen Prämisse so ähnlich sind wie Animal Crossing und Tomodachi Life, zu handhaben, aber wenn man beide Lebenssimulationserlebnisse ausprobiert hat, merkt man schnell, dass sie sich an zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen richten. Während Animal Crossing: New Horizons sich mehr auf den entspannten Aspekt konzentriert, eine ganze Insel mit ein paar Nachbarn hier und da zu schmücken, legt Tomodachi Life: Living the Dream mehr Wert darauf, Beziehungen zwischen seinen vielen Mii-Charakteren aufzubauen, die man auch selbst erschaffen kann. Das führt natürlich zu sehr chaotischen und amüsanten Situationen, die Nintendos neuer Release einen echten Schub geben, aber wie jedes Werk ist es nicht ohne Schwächen.

Einige davon wurden dank eines ersten Patches inzwischen behoben. Update 1.0.1 hat keine konkreten Details zu den Änderungen geliefert, abgesehen von einer kurzen Nachricht, in der steht, dass 'mehrere Probleme' behoben wurden. Es wurden nicht viele offensichtliche Probleme in den sozialen Medien gemeldet, und unser Kollege, der die Bewertung geschrieben hat, hat auch keine Fehler in seinem Durchlauf gemeldet, aber es ist möglich, dass etwas, das Problem behebt hat, inzwischen behoben wurde.

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