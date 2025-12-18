PlayStation und Tencent einigen sich in der Horizon-Klage, indem sie Light of Motiram aus den Läden entfernen

HQ

Man musste kein Anwalt sein, um zu verstehen, warum Sony Tencent verklagt hat und ihr Light of Motiram Spiel vor fünf Monaten als schamlosen Horizon: Zero Dawn-Klon bezeichnet hat, denn es war sehr klar, was vor sich ging. Es scheint, als hätte Tencent erkannt, dass die Gerichte wahrscheinlich genauso gedacht hätten.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass Sony und Tencent eine "vertrauliche Einigung" erzielt haben. Während der "vertrauliche" Teil natürlich bedeutet, dass wir nicht genau wissen, wie sie Freunde gefunden haben, ist es leicht zu erkennen, warum Sony mit dem, was Tencent angeboten hat, zufrieden war, denn Light of Motiram wurde sowohl aus Steam als auch aus dem Epic Games Store entfernt.

Die offizielle Website des Spiels ist noch aktiv, aber ich bezweifle, dass das nach diesem Abschluss der Klage lange andauern wird. Vor allem, weil Sony wahrscheinlich alles entfernt haben möchte, bevor sie mit dem Marketing und Ähnlichem für NCSofts Horizon Frontiers und Guerrillas eigenes Horizon-Multiplayer-Spiel in naher Zukunft beginnen.