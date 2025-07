Sony verklagt Tencent und beschuldigt Light of Motiram, ein schamloser Horizon-Klon zu sein

HQ

In der Sony-Zentrale läuten die Kriegstrommeln, denn das Unternehmen hat nun den chinesischen Gaming-Titanen Tencent in Kalifornien vor Gericht gebracht. Der Grund? Sony behauptet, dass das kommende Light of Motiram eine schamlose Kopie seiner eigenen Horizon-Serie ist, und wenn man sich Screenshots von Tencents Spiel ansieht, ist es schwer, die Ähnlichkeit nicht zu erkennen.

Light of Motiram wurde letztes Jahr enthüllt und löste sofort eine Kontroverse aus, wobei viele Fans darauf hinwiesen, wie sehr es Horizon Zero Dawn widerspiegelt. Jetzt hat Sony bestätigt, dass es rechtliche Schritte einleitet und Tencent sowohl der Urheberrechts- als auch der Markenverletzung beschuldigt.

Ein besonders interessantes Detail ist auch dabei aufgetaucht: Laut Sony soll Tencent im vergangenen Jahr mit dem Vorschlag an sie herangetreten sein, bei einem neuen Horizon-Titel zusammenzuarbeiten. Sony lehnte ab. Kurz darauf setzte Tencent das Projekt unabhängig fort, was zu Light of Motiram führte, das sich laut Sony stark an das Gameplay, den visuellen Stil und die Kernthemen von Horizon anlehnt.

Sony fordert eine finanzielle Entschädigung, obwohl die genaue Zahl nicht bekannt gegeben wird, und fordert das Gericht auf, Tencent die Arbeit an dem Titel insgesamt zu verbieten.

Was meint ihr, schamloser Klon oder einfach nur starke Inspiration?