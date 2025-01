PlayStation streicht Spiele der Entwickler von Demon's Souls und Days Gone

HQ

Viele haben sich gefragt, woran das neue Spiel Bluepoint gearbeitet hat, seit es uns Demon's Souls im Jahr 2020 gegeben hat. Das einzig Offizielle, was wir wussten, war, dass es sich um ein "Original" handelte und nicht um ein Remake/Remaster, wie es das Studio am besten kennt. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt wissen, was es war... Das Schlechte ist, dass es nie das Licht der Welt erblicken wird.

Jason Schreier von Bloomberg enthüllt, dass PlayStation nach dem massiven Scheitern von Concord und der Schließung seines Entwicklers im letzten Jahr zwei weitere seiner kommenden Live-Service-Spiele abgesagt hat. Die beiden Spiele stammten von Bluepoint und den Days Gone-Entwicklern in Bend, so dass sich beide Spiele schon seit Jahren in der Entwicklung befanden.

Schreier sagt nichts darüber, was Bends Spiel war, bestätigt aber, dass Bluepoint an einem Online-God of War-Spiel gearbeitet hat, nachdem sie Santa Monica bei der Fertigstellung von God of War: Ragnarök im Jahr 2022 geholfen haben.

Die gute Nachricht bei all dem ist, dass ein Vertreter von Sony sagt, dass keines der beiden Studios geschlossen wird. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass sie es in Zukunft nicht sein werden, denn er hat auch gesagt, dass PlayStation mit Bluepoint und Bend zusammenarbeitet, um "ihre nächsten Projekte zu bestimmen". Dass andere Projekte nicht bereits grünes Licht erhalten haben, ist heutzutage nicht gerade eine gute Sache, aber hoffen wir, dass sie eine weitere Chance bekommen, nachdem sie sich in die Riege der vielen Live-Service-Spiele einreihen, die Sony in den letzten Jahren abgesagt hat.