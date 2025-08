Phasmophobia wird später in diesem Jahr um eine neue Diner-Map erweitert

HQ

Es scheint oft verrückt zu denken, dass Phasmophobia immer noch ein Early-Access-Spiel ist, denn es ist einer der erfolgreichsten Titel aller Zeiten, ein Spiel, das zig Millionen Mal verkauft wurde und sich sowohl auf PC als auch auf Konsolen als Mega-Hit erwiesen hat. Es ist zwar unklar, wann Phasmophobia den Early Access verlassen wird, aber wir wissen jetzt, dass das Spiel bald mit seiner 14. Karte erweitert wird.

Kinetic Games hat den Fans gerade die Karte von Nell's Diner vorgestellt. Dies wird eine Map sein, die eine authentische Darstellung der Americana-Kultur bietet, mit einer "klassischen Diner-Theke, gemütlichen Nischen und einer Küche, in der einige weniger als schmackhafte Begegnungen vorbereitet werden". Der Haken an der Sache ist, dass das Restaurant inzwischen von Gespenstern und Geistern übernommen wurde, und es ist deine Aufgabe, in das Gebäude zu gehen, um herauszufinden, welche übernatürliche Kreatur sich dort aufhält.

Uns wurde gesagt, dass Nell's Diner eine kleine Karte ist, die eine ähnliche Größe wie die Häuser in Phasmophobia hat. Wir wissen noch nicht genau, wann es im Spiel erscheinen wird, aber uns wurde versprochen, dass es irgendwann im Jahr 2025 sein wird.

Darüber hinaus hat Kinetic sogar das feste Startdatum für die Überarbeitung der Karte Grafton Farmhouse bekannt gegeben, die bereits nächste Woche, am 12. August, auf allen Plattformen erscheinen wird.