Phasmophobia ist jetzt ein 25-Millionen-Verkäufer

Normalerweise betrachten wir Spiele, die mehr als eine Million Mal verkauft werden, als einen ziemlich großen Erfolg, besonders im Indie- und AA-Bereich. Diejenigen, die noch weiter gehen und die Fünf-Millionen-Marke überschreiten können, sind oft selten, und diejenigen, die den zweistelligen Bereich überschreiten, noch mehr. Nimm Elden Ring als Beispiel. Nach drei Jahren auf dem Markt und einer großen Mainstream-Fangemeinde hat das Spiel kürzlich die Marke von 30 Millionen Verkäufern überwunden und ist damit eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Phasmophobia ist ihm dicht auf den Fersen.

Ja, Kinetic Games hat bekannt gegeben, dass Phasmophobia jetzt ein 25-Millionen-Verkäufer ist. Diese unglaubliche Leistung ist umso überwältigender, wenn man bedenkt, dass das Spiel den Early Access noch nicht verlassen hat. Es kam vor kurzem auf Konsolen, aber es befindet sich immer noch in einem Vorschauzustand und nicht in der 1.0-Version, und dennoch hat es mehr Exemplare verkauft, als die meisten Spiele in ihren kühnsten Träumen zu erreichen hoffen könnten.

Es gibt immer noch kein Wort darüber, wann die "vollständige" Version des Spiels erscheinen wird, obwohl es fast fünf Jahre im Early Access ist, aber kürzlich haben wir über das neueste Update für Phasmophobia und sogar den Plan von Blumhouse berichtet, das Spiel in eine große Leinwandadaption zu verwandeln.