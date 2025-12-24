Pep Guardiola wird nach Weihnachten die Spieler abwägen, um zu sehen, ob sie fit für Manchester City sind

HQ

Manchester City liegt nur zwei Punkte hinter Arsenal, nachdem sie eine Serie von fünf Siegen in der Premier League erlebt haben, und Pep Guardiola möchte auch in der Weihnachtszeit im Kampf bleiben, in der die Liga nicht endet. Obwohl es am zweiten Weihnachtstag nur ein Spiel gibt, kehrt Manchester City am Samstag, den 27. Dezember, gegen Nottingham Forest ins Geschehen zurück.

Um sicherzugehen, dass seine Spieler fit sind, sagte Pep Guardiola, dass sie ihre Spieler abwägen werden, um zu prüfen, ob sie fit genug zum Spielen sind. Der Trainer könnte technische Entscheidungen treffen, wenn ein Spieler zu viel Nougat gegessen hat...

"In dem Moment, in dem sie nach drei Tagen ankommen, will ich sehen, wie sie zurückkommen. Sie können fressen, aber ich möchte sie kontrollieren. Stell dir einen Spieler vor, jetzt ist er perfekt, aber er kommt mit drei Kilo mehr an. Er wird in Manchester sein, er wird nicht nach Nottingham Forest reisen", sagte Guardiola.

Laut BBC Sport hat Guardiola bereits einige Spieler vom Erstmannschaftstraining verbannt, bis sie 2016 die Gewichtsziele erreicht hatten. Der Spanier ist dafür bekannt, sehr streng in Bezug auf seine Fitness zu sein, und einmal musste er sich entschuldigen, nachdem er gesagt hatte, dass City-Mittelfeldspieler Kalvin Phillips bei seiner Rückkehr von der WM 2022 in Katar "übergewichtig" sei.

Guardiola versteht jedoch die Bedeutung einer Pause, auch wenn sie kürzer sein wird: "Der Zeitplan ist so eng und die Spieler müssen es vergessen. Im Moment des Spiels werden sie frisch in den Beinen sein."