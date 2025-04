Peking veranstaltet ersten Halbmarathon mit humanoiden Robotern, die mit Menschen laufen

HQ

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz gefährdet viele Jobs, die traditionell von Menschen ausgeübt werden, insbesondere in den Kunst- und Computerabteilungen. Aber stellen Roboter auch eine Bedrohung für Sportler dar? Kurzfristig ist es nicht wahrscheinlich, aber der Halbmarathon am vergangenen Samstag in Peking könnte ein Schlüsselmoment gewesen sein.

12.000 menschliche Läufer traten beim Yizhuang-Halbmarathon gegen 21 humanoide Roboter an. Es sollte ein Schaufenster für verschiedene Technologieunternehmen in China sein, um ihre Fortschritte in der Robotik zu testen, die im Kontext des Handelskriegs zwischen China und den Vereinigten Staaten eine neue Dimension hinzufügt, um das Wirtschaftswachstum auszubuhen.

Der Siegerroboter des Rennens beendete das 21 Kilometer lange und 13 Meilen lange Rennen in zwei Stunden und 40 Minuten. Der menschliche Sieger des Rennens beendete das Rennen in 1 Stunde und 2 Minuten. Roboter gab es in einer Vielzahl von Formen und Größen (alle humanoid), fuhren auf ihrer eigenen Spur und wurden von menschlicher Hilfe begleitet und konnten die Batterien während des Rennens aufladen... Genauso wie der Mensch auch Wasser trinken kann.