Paris Saint-Germain wird an diesem Wochenende wahrscheinlich die Ligue 1 gewinnen und könnte die Saison ungeschlagen beenden Luis Enrique will die Saison in der Ligue 1 ungeschlagen beenden, während sie sich als nächstes auf die Champions League konzentrieren.

HQ Paris Saint-Germain könnte an diesem Samstag zum vierten Mal in Folge zum Sieger der Ligue 1 erklärt werden. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt, da die Mannschaft nur ein Unentschieden gegen Angers SCO (17:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST) benötigt. Aber selbst wenn sie verlieren, könnte PSG rechnerisch immer noch Meister werden, wenn Monaco zwei Stunden später verliert oder ein Unentschieden gegen Brest erreicht. Der Punkteunterschied ist enorm: 71 Punkte für PSG, 50 Punkte für Monaco. Die Überlegenheit von Paris Saint-Germain vor anderen französischen Klubs ist unglaublich, und es gibt noch eine weitere Tatsache: PSG könnte die erste ungeschlagene Saison in der Geschichte der Ligue 1 haben, zum ersten Mal in der französischen Meisterschaft. Bisher gibt es 22 Siege und 5 Unentschieden. Ihr Trainer Luis Enrique sagte in einer Pressekonferenz, dass sie "natürlich die ganze Saison über ungeschlagen bleiben wollen" und glaubt, dass sich die Spieler individuell und kollektiv immer verbessern können. Die wahre Herausforderung wird es sein, zum ersten Mal die Champions League zu gewinnen, nachdem sie 2020 so nah dran waren und im vergangenen Jahr im Halbfinale gegen Borussia Dortmund ausgeschieden sind. Und danach, als einzige französische Mannschaft bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, sagte der Spanier: "Wir repräsentieren Frankreich, und das ist eine zusätzliche Motivation für uns." Nächste Woche treffen sie auf Aston Villa, einen theoretisch unterlegenen Rivalen (Siebter in der Premier League) gegenüber dem Liverpool, den sie im Achtelfinale ausgeschaltet haben (Tabellenführer und wahrscheinlicher Sieger der Premier League). Luis Enrique weiß jedoch, dass Unai Emery ein hervorragender Trainer mit der Fähigkeit ist, "seine Gegner zu analysieren und seine Mannschaften zu stärken". Victor Velter // ShutterStock