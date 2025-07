Outright Games zerschlägt spanisches Hausstudio Aheartfulofgames und will seine 28 Mitarbeiter entlassen

HQ

Es ist traurig, aber einen weiteren Tag müssen wir die Öffentlichkeit auf einen neuen Fall von Studioschließungen aus "zweideutigen" Unternehmensgründen aufmerksam machen. Das spanische Studio Aheartfulofgames, ein hauseigenes Studio von Outright Games und Entwickler von u.a. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms und DreamWorks Spirit: Lucky's Big Adventure, wird vollständig geschlossen, und seine 28 Mitarbeiter wurden entlassen.

Vertreter der Mitarbeiter des Studios behaupten, dass sich das gesamte Team seit Monaten in der Schwebe befindet, nachdem im vergangenen Februar zwei (vom Publisher genehmigte) Spieleprojekte systematisch abgesagt worden waren, worauf im Mai direkt eine Nichteinladung zur Teilnahme an einem Unternehmenstreffen folgte, wie es bei den anderen internen Teams des Publishers der Fall war. In der Zwischenzeit setzte OG nach Angaben der Arbeiter die Übernahme von Studios und Mitarbeitern fort.

Outright Games hat eine offizielle Erklärung an Gamesindustry.biz geschickt, nachdem es sie über die Schließung konsultiert hat, die über die "Coordinadora Sindical del Videojuego", eine Gewerkschaft der Videospielarbeiter in Spanien, mitgeteilt wurde. Er lautet wie folgt:

"Wir können bestätigen, dass Outright Games einen formellen Konsultationsprozess über die vorgeschlagene Schließung von Aheartfulofgames eingeleitet hat.

"Dies ist eine schwierige Situation und keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben. Wir erkennen das Engagement des Teams an und verstehen, welche Auswirkungen dies auf die Betroffenen haben kann.

"Wir haben in den letzten sechs Monaten nach einer internen Überprüfung Gespräche mit dem Management des Studios geführt, und die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern dauern an, während wir daran arbeiten, das bestmögliche Paket und die bestmögliche Unterstützung für das Team zu bestätigen.

"Outright Games konzentriert sich weiterhin darauf, qualitativ hochwertige Familienunterhaltung zu bieten und eine nachhaltige Struktur aufzubauen, um dieses Ziel zu unterstützen."

Da sich die Entlassung nicht auf die Entlassung zwischen den Beschäftigten und dem Unternehmen geeinigt hat, hat die CSVI einen Arbeitskampf eingeleitet, während eine Lösung mit der Geschäftsleitung vereinbart wurde. Die Situation erinnert an das, was Gamereactor vor ein paar Wochen über das Schicksal von Secret 6 Madrid durch seinen Publisher Testronic berichtete, der diese Woche die Schließung vollziehen wird.