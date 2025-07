Secret 6 Madrid, externes Studio für Diablo IV, Lords of the Fallen und The Last of Us Part II Remastered, wird am 31. Juli schließen und alle Mitarbeiter entlassen

HQ

Microsoft ist nicht das einzige Unternehmen, das Mitarbeiter entlässt, obwohl es in seinem jüngsten Quartalsbericht Rekordgewinne ausweist. Während der Fall der Amerikaner in Bezug auf das Ausmaß ihrer Kürzungen ziemlich offensichtlich ist (9.000 Entlassungen in der letzten Runde, mehr als 15.300 in den letzten 18 Monaten), glauben andere europäische Unternehmen, dass sie ihre Ergebnisse für den nächsten Bericht an die Investoren noch optimieren können, und das Opfer in dieser Bilanz ist Secret 6 Madrid Studio.

Falls Sie es nicht wissen: Secret 6 ist ein ausgelagertes Kunststudio, das sich auf die Entwicklung von AAA-Videospielen spezialisiert hat und seit 8 Jahren im Geschäft ist. Es hat an der Entwicklung von Titeln mitgewirkt, die so relevant sind wie MediEvil Remake, Dustborn, The Last of Us: Part II Remastered, Diablo IV oder Lords of the Fallen, um nur einige zu nennen. Wenn man sich diese Arbeit ansieht, ist es schwer zu behaupten, dass das Studio zu kämpfen hat, aber seine Eigentümerfirma Testronic, die Secret 6 im Jahr 2022 vollständig übernommen hat, sowohl das Studio in Madrid (Spanien) als auch das in Manila (Philippinen), hat "irreversible finanzielle Verluste" geltend gemacht. Das Merkwürdige daran ist, dass der Hauptsitz von Secret 6 in Madrid von Anfang an keinen einzigen Auftrag oder kein einziges Projekt von Testronic erhalten hat, sondern seine Tätigkeit und Zahlungsfähigkeit mit den vorherigen Verträgen, die noch in Kraft sind, aufrechterhalten hat.

Unter dem Deckmantel dieser angeblichen finanziellen Verluste hat die Muttergesellschaft ein ERE (ein Verfahren zur Massenentlassung) eröffnet, mit dem sie die 42 Arbeiter des Studios auf die Straße werfen und am 31. Juli endgültig schließen wird.

Aber irgendetwas passt nicht zusammen. Wie die Coordinadora Sindical del Videojuego, eine Gewerkschaft für Entwickler und Arbeiter in der Videospielindustrie in Spanien, und mit Unterstützung der CGT berichtet, vermuten sie, dass die Absicht von Anfang an mit dem Kauf von Secret 6 darin bestehen könnte, die Madrider Zentrale von der Arbeitstätigkeit zu befreien, um die Produktion zu verlagern und nur die Niederlassung in Manila zu behalten , wo die Arbeitsbedingungen viel prekärer und die Löhne viel niedriger sind.

Die Mitarbeiter, die noch bei Secret 6 Madrid tätig sind, haben sich an Gamereactor gewandt, um über die Situation zu berichten und bedauern, dass eine solche Unternehmensentscheidung erneut ein talentiertes Team wegnehmen würde, das im aktuellen Klima der Spieleentwicklung "bereit ist, weiter zu wachsen". Jetzt bleibt nur noch die Verteidigung der Redundanzpakete, die aufgrund der falschen Begründung für die Schließung des Studios auch nicht die richtigen sind.

Wir werden die weiteren Entwicklungen zu dieser Nachricht im Auge behalten.