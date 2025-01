OnePlus bietet traditionell eine "R"-Version seines Flaggschiffs an, die viele der gleichen Funktionen zu einem niedrigeren Preis bietet. Gleiches gilt für die OnePlus 13-Serie. Während das OnePlus 13R in vielen Aspekten dem Flaggschiff ähnelt, gibt es einige Unterschiede. Bemerkenswert ist, dass das OnePlus 13R die gebogenen Kanten auf dem Display überspringt und es ein anderes Kamera-Setup mit zwei 50-Megapixel-Kameras und einem 8-Megapixel-Weitwinkelsensor gibt. Ich habe das OnePlus 13R in den letzten Wochen mitgenommen, um es in der Praxis auszuprobieren und mich dabei auf die Gaming- und Kameraleistung zu konzentrieren und die KI-Features von OnePlus zu testen.

Aussehen und Haptik

Für diesen Test habe ich die weiße Version des OnePlus 13R erhalten. Er verfügt über eine hübsche Kunststoffrückseite mit gebürstetem Effekt. Während das OnePlus 13 ein leicht gebogenes Display hat, hat das OnePlus 13R ein flaches Display und eckige Kanten, die mich etwas an ältere iPhone-Modelle erinnern. Das flache Display in Kombination mit den Aluminiumkanten verleiht dem OnePlus 13R ein erstklassiges Gefühl, wenn es in der Hand gehalten wird. Auch wenn mir das Design des OnePlus 13 auch gefällt, liegt das quadratische Aluminium-Design des OnePlus 13R irgendwie leichter in der Hand, und nachdem ich das OnePlus 13R eine Weile ohne Hülle benutzt habe, gefällt mir persönlich das Design des OnePlus 13R besser.

Zeigen

Eines der Highlights dieses Telefons ist sein 6,78-Zoll-Display mit 1,5K-Auflösung, das einen Bruchteil kleiner ist als das des OnePlus 13. Ich habe die beiden Telefone nebeneinander gestellt, und für das ungeübte Auge scheinen die beiden Displays nahezu identisch zu sein. Der Bildschirm des OnePlus 13R hat tolle Farben, er ist gestochen scharf und die Spitzenhelligkeit ist mit 4.500 Nits spektakulär. Ich kann mir keine Schwierigkeiten vorstellen, den Bildschirm unter allen Umständen zu lesen, auch nicht in einem Winkel. Darüber hinaus verfügt das Display über eine dynamische Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die Animationen flüssig macht, und das Scrollen durch Webseiten ist super flüssig. Ich habe die Anzeigequalität mit aktiviertem Schnickschnack ausgereizt, und es ist einfach ein großartiges Erlebnis, Netflix oder andere Videoinhalte anzusehen. Alles in allem ist das Display eine der besten Funktionen des OnePlus 13R.

Leistung

Das Display wird vom Snapdragon 8 Gen 3 -Chipsatz angetrieben, der laut OnePlus für Leistung und Akkulaufzeit optimiert wurde. Es ist mit 12 GB LPDDR5X RAM plus 12 GB virtuellem RAM und 256 GB UFS 4.0-Speicher gekoppelt. Die Kombination fühlt sich jederzeit flüssig an, da mehrere Apps mühelos gleichzeitig und im Hintergrund ausgeführt werden. Oft öffne ich Apps nach mehreren Stunden oder sogar Tagen wieder und stelle fest, dass sie immer noch dort geöffnet sind, wo ich aufgehört habe. Was das mobile Spielen betrifft, so habe ich anspruchsvollere Spiele wie World of Tanks: Blitz, Ark: Ultimate Mobile Edition und Call of Duty: Mobile ausprobiert. Jedes dieser Spiele kann bis zum Maximum gespielt werden und läuft wie ein Zauber, ohne dass sich das Telefon wesentlich aufheizt. Meiner Erfahrung nach ist das OnePlus 13R ein großartiges Gerät für mobile Spiele, vor allem, wenn man die Akkulaufzeit berücksichtigt.

Akkulaufzeit

Genauso wichtig für Spiele wie im Alltag ist die Akkulaufzeit, die meiner Erfahrung nach ebenfalls hervorragend ist. Das OnePlus 13R wird von einem großen 6.000-mAh-Akku angetrieben, dem bisher größten in einem OnePlus-Gerät. Ich habe das OnePlus 13R einmal eine ganze Woche lang in meiner Schublade liegen lassen, als ich das OnePlus 13 getestet habe, und das Telefon ist von 100 % auf etwa 80 % gestiegen. Wenn Sie das Telefon danach als tägliches Gerät verwenden, hält der Akku problemlos und konstant einen ganzen Tag. Ich habe den Energiesparmodus kaum verwendet, da dies nicht nötig ist, außer wenn ich das Haus für längere Zeit verlasse, nur um sicherzugehen. Das OnePlus 13R unterstützt das kabellose Laden nicht, aber mit einer Ladeleistung von bis zu 80 Watt ist es blitzschnell und ehrlich gesagt würde ich das Fehlen von kabellosem Laden angesichts der kurzen Ladezeiten nicht als Nachteil sehen.

Kamera und Fotografie

In der Kameraabteilung gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sonys LYT-700-Sensor und optischer Bildstabilisierung, gepaart mit einer weiteren 50-Megapixel-Kamera für Teleobjektive mit 2-fach optischem Zoom und einer 8-Megapixel-Weitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 112 Grad. Beide Zweitkameras verfügen lediglich über eine elektronische Stabilisierung. Ich habe das OnePlus 13R ein paar Mal mit nach draußen genommen, und es macht durchweg großartige Fotos mit der Haupt- und der 2-fach-Zoom-Kamera. Ob im Freien oder in Innenräumen mit schlechterem Licht, ich bin in der Lage, gut aussehende Bilder mit schönen Details und guten Farben aufzunehmen. Die 8-Megapixel-Weitwinkelkamera liefert hingegen spürbar dunklere Bilder, und Details sind im Vergleich zu den beiden anderen verwaschener.

Die Kamera mit 2-fachem Zoom eignet sich besonders gut für Porträts. Ich war immer wieder beeindruckt von Fotos, die ich im Hochformat aufgenommen habe. Wenn Sie ein paar Fotos hintereinander aufnehmen, gibt es immer ein wirklich scharfes Foto mit einem schönen Bokeh-Effekt, mit einer schönen Tiefenschärfe und klaren Linien zwischen Motiv und Hintergrund. Daher gefällt mir die Kamera mit 2-fachem Zoom sehr gut, auch wenn der Zoom geringer ist als beim OnePlus 13 und der Konkurrenz. Neben dem 4-fachen Zoom sind Bilder auf dem Gerät KI-verbessert, was die Qualität der gezoomten Fotos erheblich verbessert. Die Selfie-Kamera ist auch gut genug für Dinge wie Social-Media-Fotos, wenn auch in einer deutlich geringeren Qualität als die Hauptkameras. Während ich sagen würde, dass die Hauptkamera definitiv ein Highlight ist, ist die Selfie-Kamera absolut durchschnittlich.

Aufnehmen von Videos

Videos können mit den Kameras auf der Rückseite mit bis zu 4K bei 60 fps aufgenommen werden, während die Selfie-Kamera nur bis zu 1080p bei 30 fps geht. Ich nehme sowieso nie Videos in mehr als 4K mit 30 fps auf, um Dateigröße zu sparen, und Aufnahmen mit der Hauptkamera oder der Kamera mit 2-fachem Zoom liefern Videos in hervorragender Qualität. Videos am Tag sind hervorragend, und die Kamera mit 2-fachem Zoom ermöglicht mehr Kreativität und Zoomen ohne Qualitätsverlust. Ich hatte auf meinem vorherigen Handy keine Kamera mit optischem Zoom, und ich mag sie beim OnePlus 13R sehr. Das Fotografieren mit der Selfie-Kamera mit 1080p ähnelt der fotografischen Leistung: Bei guter Beleuchtung ist es in Ordnung, aber definitiv kein Highlight auf diesem Gerät.

Ich habe auch einen kurzen Vlog von einem abendlichen Spaziergang im Freien gedreht. Auch bei Straßenbeleuchtung gelingt es den Kameras, viele Details einzufangen und Videos bleiben klar. Nur bei sehr schlechten Lichtverhältnissen, z. B. in Innenräumen, wenn fast kein Licht eingeschaltet ist, gibt es im Vergleich zum OnePlus 13 einen spürbaren Rückgang dessen, was die Kamera des OnePlus 13R aufnehmen kann. Eine letzte Sache, die es wert ist, erwähnt zu werden, ist, dass die Weitwinkelkamera leider aus irgendeinem Grund keine Videos zulässt. Dies kann eine Enttäuschung für Leute sein, die gerne Weitwinkelaufnahmen machen.

KI-Funktionen

Die OnePlus 13-Serie kommt mit ein paar neuen KI-Funktionen, und da sie der letzte Schrei sind, möchte ich sie nur kurz erwähnen. Gemini ist integriert und kann durch Halten der Ein-/Aus-Taste aufgerufen werden. Es ist eine einfache Möglichkeit, ein schnelles Sprachgespräch oder einen Chat zu starten, aber abgesehen davon, dass ich es ausprobiert habe, habe ich es nicht regelmäßig benutzt, da ich es immer noch gewohnt bin, ChatGPT als meinen KI-Begleiter zu verwenden. Es gibt auch eine KI auf dem Gerät, die Ihnen hilft, E-Mails in Notizen zu schreiben, die genauso gut funktioniert wie jedes andere ähnliche Tool. Der nützlichste KI-Trick im Ärmel des OnePlus 13R ist jedoch die Verbesserung von Bildern. Mithilfe von Wi-Fi und einer Cloud-Verbindung kann jedes Foto mit KI optimiert werden, um die Schärfe zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie Bilder unscharf machen, Elemente löschen und Reflexionen entfernen. Ich würde die letzteren Funktionen jedoch als halbwegs nützliche Ergänzungen bewerten, da sie ein schlechtes Foto immer noch nicht vollständig reparieren können. Glücklicherweise sind viele der Fotos, die ich geschossen habe, bereits so geworden, wie sie beabsichtigt waren.

Schließlich

Zusammengenommen ist das OnePlus 13R eine großartige, günstigere Alternative zum OnePlus 13 und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sieht aus und fühlt sich an wie ein Premium-Gerät, und wenn man sich das hervorragende Display, die schnelle Leistung und die großartige Akkulaufzeit ansieht, ist dies sicherlich eines der Top-Handys, die derzeit ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Für Fotografie und Video bieten die Hauptkamera und die Kamera mit 2-fachem Zoom bei den meisten Lichtverhältnissen großartige Aufnahmen, und ich war jedes Mal beeindruckt von den Porträts, die ich aufnehmen konnte. Die Videoleistung kann sich ebenfalls sehen lassen, ist aber mit der Weitwinkelkamera leider nicht möglich. Die Selfie-Kamera hingegen ist nichts, worüber man schreiben könnte, weder für Videos noch für das Aufnehmen von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit seinem hochauflösenden 120-Hz-Display, dem schnellen Snapdragon 8 Gen 3 -Chipsatz und der erstaunlichen Akkulaufzeit eignet sich das OnePlus 13R jedoch wirklich als mobiles Gaming-Gerät. Alles in allem ist es ein solides Telefon von OnePlus, das viele Kriterien erfüllt, ohne größere Kompromisse einzugehen.