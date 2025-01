Ich habe OnePlus-Telefone zuvor ausgiebig verwendet und einige Jahre lang fast jedes Modell ausprobiert, einschließlich der Nord -Serie. Ich habe OnePlus-Handys im Allgemeinen für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt. In den letzten drei Jahren bin ich jedoch zu anderen Marken gewechselt. Deshalb war ich gespannt darauf, mit dem OnePlus 13 noch einmal zu OnePlus zurückzukehren, um zu sehen, wie sich die Marke entwickelt hat und ob ihre Kameras zur Konkurrenz aufgeschlossen haben. Aus diesem Grund habe ich mich in den Wochen, in denen ich das OnePlus 13 ausprobiert habe, darauf konzentriert, die Kameraleistung zu testen, insbesondere bei Porträts und Videos, während ich auch die Schnellladefunktionen und die Leistung des neuen Snapdragon 8 Elite -Chips erkundet habe, insbesondere für Aufgaben wie das Rendern von Videos.

Leistungsbeschreibung

Für diesen Test habe ich die schwarze Version des OnePlus 13 mit 512 GB UFS 4.0-Speicher und 16 GB RAM mit zusätzlichen 12 GB virtuellem erweitertem RAM-Speicher erhalten. Es ist mit dem Snapdragon 8 Elite -Chip, einem erstklassigen 120-Hz-AMOLED-Display und einem Akku ausgestattet, der bis zu 100 W SuperVOOC-Schnellladung oder 50 W kabelloses Laden unterstützt. Im Lieferumfang ist jedoch kein Ladegerät enthalten. Es verfügt außerdem über eine doppelte IP68- und IP69-Einstufung für Wasser- und Staubbeständigkeit, eSim-Unterstützung und Videoausgabe über USB-C. Für Kameras gibt es ein Dreifach-Kamerasystem mit drei 50-Megapixel-Sensoren auf der Rückseite und einem 32-Megapixel-Sensor auf der Vorderseite. Kurz gesagt, OnePlus bietet hier wirklich viel gleichzeitig an.

Erste Eindrücke und Installation

Auf den ersten Blick fand ich das Design des Telefons ausgewogen zwischen Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik, obwohl die schwarze Version keine wirkliche Unterscheidung aufweist. Das OnePlus 13 hat ein gut aussehendes, leicht gebogenes Display, das durch diese leichte Krümmung nicht physisch behindert wird. Ich fand den physischen Alarmschieberegler von OnePlus zum Umschalten der Soundmodi immer eine praktische Ergänzung, und ich bin froh, dass es ihn immer noch gibt. Meine Ersteinrichtung verlief jedoch nicht reibungslos. Es mag ein Android -Problem gewesen sein, aber mein Telefon ist gemauert, als ich Dateien von einem alten Telefon auf das OnePlus 13 kopiert habe und ich zwischendurch mein VPN deaktiviert habe. Glücklicherweise hat das Problem durch den Wechsel in den Boot-Modus und das Zurücksetzen behoben und ich bin seitdem auf kein einziges Problem oder eine Verlangsamung gestoßen.

Tägliche Gebrauchseindrücke

Im Alltag leistet das OnePlus 13 eine einwandfreie Leistung. Mir gefällt die Verarbeitungsqualität des Telefons, und mit einem Gewicht von rund 210 Gramm bleibt das Gerät immer komfortabel zu bedienen. Der Akku hält zuverlässig einen ganzen Tag durch. Ich habe einmal abends um 22 Uhr auf 97 % aufgeladen und hatte immer noch 35 % Ladung, als ich am nächsten Tag nach normalem Gebrauch ins Bett ging. Da das Telefon ohne Ladegerät geliefert wird, konnte ich das 100-Watt-Laden nicht ausprobieren, aber selbst mit einem älteren 65-Watt-OnePlus-Ladegerät wurde das Aufladen normalerweise zwischen dem Aufstehen und meiner morgendlichen Kaffeeroutine durchgeführt. Vor allem, wenn Sie von einem älteren iPhone kommen, wird sich diese Art des Schnellladens wie ein wirklich großes Upgrade anfühlen.

Zeigen

Wie ich während der Einführungsveranstaltung des OnePlus 13 erfahren habe, an der ich teilgenommen habe, ist das OnePlus 13 das erste Telefon, das die A++-Bewertung von Displaymate erhalten hat. Ich kann bestätigen, dass das Display unter allen Umständen schön und angenehm anzusehen ist. Das Display ist hell, gestochen scharf und bietet eine gute Farbwiedergabe. Die automatische Helligkeit funktioniert effektiv, und die dynamische Bildwiederholfrequenz zwischen 1 Hz und 120 Hz sorgt für flüssiges Scrollen bei gleichzeitiger Energieeinsparung, wenn keine höheren Bildraten benötigt werden. Die Ablesbarkeit im Freien war bisher ausgezeichnet, obwohl die Wintermonate es nicht zuließen, in voller Sonneneinstrahlung zu testen. Alles in allem ist es ein wunderschöner Bildschirm, der auch sehr gut auf Berührungen reagiert.

Kamera

Das OnePlus 13 kommt mit drei 50-Megapixel-Sensoren auf der Rückseite und einer 32-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Die herausragenden sind für mich die Hauptkamera und die Kamera mit 3-fachem optischem Zoom, beide mit optischer Stabilisierung. Die Hauptkamera macht unter allen Umständen hervorragende Fotos, auch in Innenräumen oder bei Dunkelheit. Fotos sind detailreich und der Sensor fängt auch nach Sonnenuntergang viel Licht ein. Die Nachbearbeitung scheint sich seit der letzten Verwendung eines OnePlus-Telefons erheblich verbessert zu haben, mit sehr wenig Bildflecken oder unscharfen Personen. Ich mag die Kamera mit 3-fachem Zoom, um Motive näher zu bringen, aber ich verwende sie hauptsächlich für Porträtaufnahmen. Zu guter Letzt bin ich nicht jemand, der die Weitwinkelkamera oft benutzt, aber sie ist auch eine gute Leistung, obwohl sie meiner Erfahrung nach in dunkleren Szenarien mehr zu kämpfen hat als die anderen beiden.

Das Fotoerlebnis wird durch KI-Funktionen verbessert, die Details in Bildern verfeinern. Bei leicht vergrößerten Aufnahmen füllt die KI fehlende Details effektiv aus, aber bei der maximalen Zoomstufe (120x) können die Ergebnisse inkonsistent sein und oft feinere Details ungenau vorhersagen. Mir ist auch aufgefallen, dass die KI an einer Stelle die Schatten der Haare einer Person als echtes Haar ausfüllt. Obwohl ich denke, dass die Nachbearbeitung mit KI sehr nützlich ist, um Details in normalen Aufnahmen zu verfeinern, würde ich nicht empfehlen, an irgendeiner Stelle ganz hineinzuzoomen. Ich denke, Handys wie das (viel teurere) iPhone 16 Pro Max machen hier einen besseren Job, aber das OnePlus 13 bekommt immer noch einen guten Abstand zu ihrer Leistung. Insgesamt ist die Leistung der Kamera sowohl für Gelegenheitsfotografie als auch für detailliertere Fotografie stark, obwohl es bei der KI-Genauigkeit Raum für Verbesserungen gibt.

Was mir an den Kameras für die Fotografie bisher am besten gefällt, ist der Porträtmodus. Im Hochformat ahmt der Hauptsensor das XCD 30-mm-Objektiv von Hasselblad nach, während eine 2-fach-Zoomoption das XCD 65-mm-Objektiv nachahmt, und schließlich die 3-fach-Telezoom-Kamera das Hasselblad XCD 90V-Objektiv nachahmt. Ich kenne eigentlich keines dieser Objektive, aber ich konnte in den letzten Wochen wunderschöne Porträts schießen. Ich habe zum Beispiel großartige Bilder während eines Fußballspiels aufgenommen, mit einer schönen Kombination aus scharfen Gesichtern, aber dynamischen Bewegungen im Körper der Spieler. Darüber hinaus habe ich die Weihnachtsfotos meiner Familie mit dem Porträtmodus des OnePlus 13 und einem professionellen Ringlicht aufgenommen, um fantastische Ergebnisse zu erzielen. Während die Konkurrenten des OnePlus 13 einen bis zu 5-fachen optischen Zoom bieten, denke ich, dass der 3-fache Zoom sehr praktisch ist und einen Sweet Spot trifft, um Motive näher und nicht zu nah zu bringen. Eine letzte Erwähnung verdient die Selfie-Kamera. Dieser funktioniert gut, solange genügend Beleuchtung vorhanden ist. Selbst im Dunkeln konnte ich durchweg ordentliche Aufnahmen von mir machen, aber Gruppen-Selfies sind nur tagsüber möglich.

Ich bin ein begeisterter Vlogger für kurze Videos über mein Privatleben. Was die Videofunktionen des OnePlus 13 angeht, bin ich genauso begeistert wie von den Porträtaufnahmen für die Fotografie, aber mit einem großen und einem kleineren Nachteil. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kamera-Setup auf der Rückseite, da es eine große Vielseitigkeit für Videoaufnahmen bietet. Die Hauptkamera nimmt Videos in hervorragender Qualität auf, und ich habe es geliebt, die Kamera mit 3-fachem Zoom für Nahaufnahmen von Personen zu verwenden, ohne erkennbaren Qualitätsverlust beim Wechsel zwischen den drei Kameras. Sie alle funktionieren unter verschiedenen Lichtverhältnissen gut, wobei jeder Sensor Dolby Vision HDR unterstützt, und ich hatte viele Leute, die die Videoleistung lobten.

So gut die Hauptkameras auch sind, die Selfie-Kamera kann leider nicht mit ihrer Qualität mithalten. Die Selfie-Kamera hat bei schlechten Lichtverhältnissen zu kämpfen, insbesondere im Winter im Freien. Videos, die mit der Selfie-Kamera aufgenommen wurden, fehlen in dunkleren Umgebungen Details, und leider ist sie fest fokussiert, was bedeutet, dass die Ansicht in einigen Entfernungen immer unscharf ist. Wenn es Ihnen wichtig ist, Selfie-Videos aufzunehmen (z. B. als professioneller Vlogger), würde ich sogar so weit gehen, vorzuschlagen, sich ein anderes Telefon zu besorgen. Ein weiteres kleineres Problem, das ich gefunden habe, sind gelegentlich eingefrorene Frames am Ende von Clips. Diese millisekundenlangen Einfrierungen sind zwar geringfügig, machen sich aber während der Videobearbeitung bemerkbar und können für Kreative, die wie ich mehrere Clips zusammen bearbeiten, störend sein.

Snapdragon 8 Elite Leistung

Ein weiterer großer Pluspunkt des OnePlus 13 ist der Snapdragon 8 Elite -Chip, der eine starke Leistung bei allen Aufgaben gewährleistet. Ich fand das Video-Rendering besonders effizient, da die Verarbeitung meines längsten 40-minütigen 4K-Videos in der DJI Mimo -App etwa 12 Minuten dauerte. Obwohl sich das Telefon beim Rendern oder anderen intensiven Aufgaben erwärmt, wird es nie übermäßig heiß. Die Spieleleistung ist ähnlich robust, wobei anspruchsvolle Titel wie ARK: Ultimate Mobile Edition flüssig laufen und eine Grafik liefern, die mit Konsolenqualität vergleichbar ist. Multitasking ist nahtlos, wobei Apps auch nach längerer Zeit inaktiv und zugänglich bleiben, auch wenn sich das Telefon im Batteriesparmodus befindet.

Schließlich

Alles in allem finde ich, dass das OnePlus 13 ein ausgezeichnetes und perfekt ausbalanciertes Telefon ist. Die Leistung des Geräts, die Akkulaufzeit inklusive Aufladen und das hochwertige Display sind erstklassig und ein wahres Flaggschiff. Sehr gut gefallen mir auch die drei 50-Megapixel-Hauptkameras, die hervorragende Fotos und Videos liefern. Vor allem die Kamera mit 3-fachem Zoom ist mein Favorit, sowohl für die Porträtfotografie als auch für Nahaufnahmen von Menschen, die meine Vlogs auf ein neues Level heben. Leider ist die Selfie-Kamera zwar perfekt zu bedienen, aber ein Schritt nach unten im Vergleich zu den anderen Kameras, vor allem bei der Aufnahme von Selfie-Videos. Das Gerät hat zwar einige kleinere Probleme, wie z. B. gelegentliches Einfrieren von Videoclips und eine inkonsistente KI-Leistung bei extremen Zoomstufen, aber diese beeinträchtigen das Gesamterlebnis nicht wesentlich. In Anbetracht des relativ erschwinglichen Preises bin ich vom OnePlus 13 beeindruckt.