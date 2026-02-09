Olympische Winterspiele ermitteln im Fall von zerbrochenen Medaillen in Mailand-Cortina

HQ

Die ersten Medaillen der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina wurden verliehen... und viele scheinen in nicht besonders gutem Zustand zu sein, da mehrere Athleten gezeigt haben, dass ihre Medaillen an dem Teil, das das Metall mit dem Band befestigt, abgebrochen sind.

Glücklicherweise scheint das Problem am Band zu liegen und nicht im Metall, sodass es nicht so schlimm ist wie die rostigen Medaillen, die 2024 in Paris vergeben wurden, aber es kann trotzdem zu peinlichen Momenten und einigen Schreckmomenten führen, wie zum Beispiel diesem Biathlon-Athleten aus dem deutschen Team, dessen Medaille beim Springen zum Feiern abfiel.

<social>https://www.instagram.com/reels/DUgaHR5Ch3K/</social>

Eine weitere Goldmedaillengewinnerin, Eiskunstläuferin Alysa Liu vom Team USA, zeigte ihre Medaille und scherzte: "Meine Medaille braucht kein Band".

Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer von Milan-Cortina 2026, sagte, sie seien sich der Lage voll bewusst und "Wir untersuchen genau, was das Problem ist."

"Wir werden den Medaillen maximal Aufmerksamkeit schenken, und offensichtlich ist das etwas, das perfekt sein soll, wenn die Medaille übergeben wird, denn dies ist einer der wichtigsten Momente für die Athleten."