Die Krise um die Bronzemedaillen von Paris 2024 dauert an und hat auch die Säuberung einiger der Verantwortlichen für das Fiasko beinhaltet: fehlerhafte Medaillen, die so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen sind. Bilder von den Bronzemedaillen gingen in den letzten Wochen viral, wobei einige Athleten wie der französische Schwimmer Yohann Ndoye Brouard scherzten, dass sie aussahen, als kämen sie aus "Paris 1924", und andere, wie der spanische Boxer Reyes Plá, besonders wütend waren.

Glücklicherweise kontaktierte das Organisationskomitee der Olympischen Spiele 2024 in Paris schnell die Monnaie de Paris (die nicht mehr so renommierte französische staatliche Münzprägeanstalt), wobei die französische Zeitung La Lettre behauptete, dass über 100 defekte Medaillen von verärgerten Athleten zurückgegeben wurden.

Glücklicherweise werden sie ersetzt, aber der Reputationsschaden (und auch die Kostenüberschreitung) ist da, und anscheinend wurden drei Personen gefeuert oder haben gekündigt, darunter der Industriedirektor Jacky Frehel und der Produktionsleiter Éric Matte.

Und es ist nicht das erste Mal, dass so etwas mit La Monnaie passiert: Wie von Relevo entdeckt, hat Huawei 12.000 Medaillen (die an Mitarbeiter übergeben werden) wegen Rissen zurückgegeben.