Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina endeten letzten Sonntag mit der Übergabe der olympischen Flagge an Frankreich, das die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen ausrichten wird. Doch nur wenige Tage nach diesem Moment ist der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Cyril Linette, zurückgetreten.

Er ist nicht der Einzige, der zurücktritt: Auch die Betriebsleiterin Anne Murac und der Kommunikationsdirektor Arthur Richer traten in den letzten Tagen zurück, aufgrund von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern des Komitees und dem Präsidenten des Organisationskomitees Edgar Grospiron, die laut einer offiziellen Erklärung "unüberbrückbar" waren.

Die Organisation der Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen hat wegen enger Fristen und begrenztem Budget für Unruhe gesorgt, wobei Gerüchte kursierten, dass Veranstaltungen wie Eisschnelllauf nach Torini, Italien, verlegt werden und die Eisbahn der Olympischen Spiele 2006 oder sogar in den Niederlanden wiederverwendet werden könnten.

Die französischen Alpen setzen zudem den Trend fort, der mit den Spielen 2026 begonnen wurde, die in zwei Städten, Mailand und Cortina d'Ampezzo, als offizielle Gastgeberstädte stattfinden, da die Veranstaltungen auf verschiedene Städte der französischen Alpen verteilt werden und so viele bereits errichtete Einrichtungen wie möglich wiederverwendet werden, um Kosten zu senken.