Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina endeten offiziell am Sonntag, und die Abschlussfeier beinhaltete das Senken der Olympiaflagge und die Übergabe an Frankreich, da die Olympischen Winterspiele 2030 vom 1. bis 17. Februar 2030 in den französischen Alpen stattfinden werden.

In den letzten Phasen der Zeremonie lief vor einem Video, das buchstäblich eine neue Morgendämmerung in den französischen Alpen zeigte, bevor die traditionelle Flaggenübergabe und das Löschen der beiden Kessel stattfanden, einer in Arco della Pace in Mailand und der andere auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry erklärte daraufhin die Spiele für beendet: "Gemäß der Tradition rufe ich die Jugend der Welt und Sie alle heute Abend auf, sich in vier Jahren in den französischen Alpen zu versammeln, um mit uns allen die 26. Olympischen Winterspiele zu feiern. Wir sehen uns alle im Jahr 2030."

"Die Flamme mag bald erlöschen, aber ihr Licht wird bei uns bleiben: in jedem Kind, das inspiriert wird, groß zu träumen. Jeder Mensch wird daran erinnert, dass Mut und Freundlichkeit immer noch wichtig sind. Die Olympischen Spiele werden weiterhin ein Ort sein, an dem Athleten die Welt durch Sport inspirieren können: frei, sicher und mit Stolz", fügte Coventry in ihrer Rede hinzu, wobei die umstrittene Disqualifikation des ukrainischen Athleten Vladylsav Heraskevych noch kürzlich stattfindet.