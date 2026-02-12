"Der Preis der Würde": Verbotener ukrainischer Olympiatiker verteidigt seine Auslegung der 'Ausdrucksrichtlinien' des IOC

HQ

Der ukrainische Skeleton-Rennfahrer Vladylsav Heraskevych sagte, dass ein Verbot von den Olympischen Winterspielen "der Preis der Würde" sei, nachdem das IOC ihn wegen seiner Weigerung, einen Helm mit 24 Fotos ukrainischer Athleten, die im Krieg mit Russland gefallen sind, für die Spiele abgenommen zu haben. Anfangs zog das IOC seine Akkreditierung zurück, wurde aber später beauftragt, bei den Spielen zu bleiben, aber nicht teilzunehmen.

Das IOC gab heute Morgen eine Erklärung ab, nach einem Treffen zwischen der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und der 27-Jährigen, die auch der ukrainische Fahnenträger war, in der das IOC Heraskevych aufforderte, seine Position zu überdenken, aber "er keinerlei Kompromiss in Erwägung zog".

Vor der Erklärung des IOC veröffentlichte Heraskevych einen Beitrag auf X, in dem er das IOC aufforderte, das Verbot aufzuheben, sich für den Druck zu entschuldigen, den er in den letzten Tagen ausgesetzt war, und "ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Sport zu sein, Stromgeneratoren für ukrainische Sportanlagen bereitzustellen, die täglich unter Beschuss leiden".

Als das IOC seine Entscheidung bekannt gab, twitterte er einfach ein Foto des Helms, den er während des Trainings trug, mit den Worten: "Das ist der Preis der Würde".

Später sagte Heraskevych gegenüber der BBC, er habe sich "Leere" gefühlt und verteidigte, dass nach seiner Auslegung der Regel sein Helm hätte erlaubt sein sollen.

""Ausdrucksrichtlinien" – ich glaube, das ist ein sehr großer Begriff. Was betrachten Sie als 'Ausdruck'? Viele Athleten hier tragen Helme mit unterschiedlichen Farben und ich glaube, das ist auch eine Art Ausdruck.

"Manche Athleten haben nationale Symbole, es ist auch ein Ausdruck, aber aus irgendeinem Grund wurden ihre Helme nicht überprüft. Sie dürfen teilnehmen, aber ich nicht."

Als Beispiel sagte der Ukrainer, dass der amerikanische Eiskunstläufer Maxim Naumov ein Foto seiner Eltern mitführen durfte, die letztes Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen.