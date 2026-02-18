Offizieller Olympics X-Account löscht leise einen lustigen Beitrag über den viralen, aber ziemlich gefährlichen Hundevorfall

HQ

Das plötzliche Auftauchen eines Hundes (und eines sehr großen tschechoslowakischen Wolfshundes) in der Nähe der Ziellinie einer Skistrecke während der Qualifikation zum Frauen-Team-Sprint wird als niedliche Anekdote aus den Spielen in Erinnerung bleiben: Der Hund ist ehrlich gesagt wunderschön, war verspielt und verursachte keine Probleme, außer einem leichten Schreck für die Skifahrerin Tena Hadzic und ein paar Sekunden auf ihrem Rekord.

Das plötzliche Auftauchen des Hundes hätte jedoch viel schwerwiegendere Folgen haben können. Wenn Nazgûl (so heißt er) nur wenige Sekunden zuvor auf die Bahn gesprungen wäre oder in die Skifahrer gesprungen wäre, hätte ein ernsthafter Vorfall passieren können.

Vielleicht ist das der Grund, warum der offizielle Olympia-Account auf X einen Beitrag über den Hund wenige Minuten nach dem Vorfall gelöscht hat. Der Vorfall war amüsant und alle verliebten sich in Nazgul, aber es war trotzdem ein großes Sicherheitsversehen von Seiten der Spiele...

"Nicht so schlimm, denn ich kämpfe nicht um Medaillen oder so etwas Großes, aber wenn das im Finale passieren würde, könnte das jemanden wirklich die Medaillen kosten oder ein wirklich gutes Ergebnis", sagte Hadzic, der 21-jährige kroatische Skifahrer, der den Hund sah und kurz Angst hatte, dass er ihn angreifen könnte. Er sieht schließlich aus wie ein Wolf.

Wie der Sender NPR herausfand, sind die Hundebesitzer Verwandte eines Veranstaltungsbeamten und folgten ihm zum Ort. EFE fügte hinzu, dass der Besitzer ein ehemaliger Skifahrer sei, der in der Nähe wohnt, und sagte, dass Nazgûl nicht gefährlich sei.