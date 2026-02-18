Der örtliche brave Junge Nazgul stürzt bei den Olympischen Spielen in ein Skirennen: Er ist "stur, aber sehr lieb"

HQ

Eine der niedlichsten Anekdoten der Olympischen Winterspiele 2026 ereignete sich am Mittwochmorgen während der Qualifikation für den Frauen-Teamsprint, als ein vierbeiniger, ungebetener Gast in der Nähe der Ziellinie die Skistrecke betrat und herumrannte, während er die erschöpften Skifahrerinnen riechen, die ihren Augen kaum trauen konnten.

Dieser wunderschöne Hund tauchte überall auf den Fernsehkameras auf und folgte ihm, bevor er rausgeholt wurde. Glücklicherweise gab es keine Zwischenfälle, und alle schienen amüsiert und erfreut, trotz des offensichtlichen Sicherheitsrisikos, das ein großer, loser Hund für Skifahrer hätte darstellen können, wenn er an einem anderen Punkt der Strecke aufgetaucht wäre.

Tatsächlich hat der offizielle X Olympics-Account einige Bilder und eine lockere Nachricht gepostet... aber löschte es Minuten später, vielleicht weil ihnen ihre große Verantwortungslosigkeit und die Bedrohung eines solchen Hundes bewusst wurden.

Laut NPR heißt der Hund Nazgul, ist ein zwei Jahre alter tschechoslowakischer Wolfshund und laut den anonymen Besitzern "stur, aber sehr süß".

"Er hat heute Morgen mehr geweint als sonst, weil er uns gehen sah – und ich glaube, er wollte uns einfach nur folgen. Er sucht immer nach Menschen", sagten die Besitzer, die mit einem Veranstaltungsbeamten verwandt sind.

"Das könnte wirklich jemanden die Medaillen kosten", sagte ein Skifahrer, der vom Hund überrascht wurde

Tena Hadzic, eine 21-jährige kroatische Skifahrerin, begegnete dem Hund auf ihrer Zielgeraden und sagte, dass er sich entschieden habe, nichts zu tun, "weil er mich vielleicht angreifen, beißen könnte.Sie sagte, dass sie beim Anblick des Hundes einige Sekunden verloren habe. "Nicht so schlimm, weil ich nicht um Medaillen oder so etwas Großes kämpfe, aber wenn das im Finale passiert, könnte das jemanden wirklich die Medaillen kosten oder ein richtig gutes Ergebnis."