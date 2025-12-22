OFFIZIELL: NBA und FIBA geben Pläne für eine neue Basketballliga in Europa bekannt

HQ

NBA und FIBA (der Internationale Basketballverband) gaben heute, Montag, dem 22. Dezember, gemeinsam bekannt, dass sie mit der "Erkundung" einer neuen professionellen Herren-Basketballliga in Europa fortschreiten werden. Wir haben seit Jahren Gerüchte, und NBA-Bosse haben ihre Absichten nie verborgen, aber dies ist die erste echte offizielle Erklärung der NBA Europe, auch wenn sie immer noch als "Erkundung" beschrieben wird, ohne dass alles in Stein gemeißelt ist.

In der heutigen Erklärung erklärte die NBA, dass dies eine neue paneuropäische Herren-Basketballliga mit festen Plätzen sowie Möglichkeiten zur Qualifikation durch Verdienste sein wird. Jedes Team in einer FIBA-angegliederten nationalen Liga in Europa erhält einen leistungsbasierten Weg zur Qualifikation auf jährlicher Basis entweder über die FIBA Basketball Champions League (BCL) oder ein Qualifikationsturnier am Saisonende.

Diese Liga würde die nationalen Ligen nicht ersetzen, da sie ihren Spielplan an die der nationalen Liga und Nationalmannschaften anpasst, sodass Spieler ihr Vereins- und Nationalteam das ganze Jahr über vertreten können. Dies würde jedoch wahrscheinlich Probleme für die EuroLeague verursachen, die derzeit Europas höchste Vereinsbasketball-Liga ist und im Besitz eines Privatunternehmens ist.

Teams, die regelmäßig auf höchstem Niveau der EuroLeague spielen, wie Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray oder Bayern München, wurden Berichten zufolge bereits von der NBA kontaktiert, um ihrer Liga beizutreten – in einer Mischung aus etablierten Teams und neu gegründeten Teams, darunter Städte ohne große Basketballpräsenz wie London oder Manchester.

NBA-Kommissar Adam Silver sagt, dass ihre Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen in Europa ihre Überzeugung gestärkt haben, dass dies eine wertvolle Gelegenheit sein kann.

Die NBA wird auch in Europas Basketball-Ökosystem investieren

NBA und FIBA werden weiterhin Treffen mit potenziellen Teams und Eigentümergruppen während der internationalen NBA-Spiele in London und Berlin (mit Orlando Magic und Memphis Grizzlies) absolvieren. Die NBA möchte eine sehr attraktive Liga schaffen und verspricht zugleich, "finanzielle Unterstützung und Ressourcen für die kontinuierliche Entwicklung des europäischen Basketballökosystems bereitzustellen, einschließlich nationaler Ligen, Club-Teamakademien sowie der bestehenden Programme der NBA und FIBA, um angehende Spieler, Trainer und Schiedsrichter auf allen Ebenen des Spiels zu fördern."

FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis sagte: "Das Format der Liga respektiert die Prinzipien des europäischen Sportmodells, indem es jedem ehrgeizigen Verein auf dem Kontinent einen fairen Weg an die Spitze bietet. Das Projekt ist so konzipiert, dass es die Nachhaltigkeit des gesamten europäischen Basketballökosystems, einschließlich Spieler, Vereine, Ligen und nationalen Verbänden, verbessert, indem es einen Folgeeffekt erzeugt, der Basketballfans in ganz Europa stark zugutekommt."

Was hältst du von den vorgeschlagenen NBA-Europe-Fans?