NSN-Radsportteam entschuldigt sich für Radfahrer, der dem Rivalen einen Schlag ins Kopf verpasst

Das NSN Cycling Team, das im UCI WorldTeam antritt, hat eine Stellungnahme zu einem ihrer Radfahrer, dem 24-jährigen Neuseeländer Kiaan Watts, abgegeben, der einen rivalisierenden Radfahrer geschlagen und von Fernsehkameras aufgenommen wurde. "Das NSN-Entwicklungsteam bedauert die Taten von Kiaan Watts zutiefst. Das Team erwartet, dass seine Fahrer jederzeit sportlich und professionell fahren."

Das Video ging viral in den sozialen Medien, viele äußerten ihren Schock und Ekel über Watts' Handlungen, die nicht nur unsportlich, sondern auch gefährlich sind.

Watts traf einen Rivalen, Marijn Maas von BEAT CC p/b Saxo, am Kopf. Auch das NSN-Team entschuldigte sich bei Maas. Es passierte während eines Rennens in den Niederlanden mit Entwicklungsteams. Laut der UCI-Liste der Veranstaltung, die road.cc gesehen hat, wurde der Radfahrer disqualifiziert.

NSN Cycling, das Team, das früher als Israel-Premier Tech bekannt war, fügte hinzu, dass sie Kiaan vom nächsten Rennen am Sonntag entfernt haben, "um ihm Zeit zu geben, über sein Handeln und die Konsequenzen nachzudenken".