Novak Djokovic verärgert über die Frage des Reporters: "Ich finde das ein wenig respektlos"

Novak Djokovic überstand ein unmögliches Match im Viertelfinale der Australian Open: Als er mit 4:6, 3:6 gegen Lorenzo Musetti verlor, verletzte sich der Italiener, Weltranglisten-5 (nur hinter Djokovic), und musste aufgeben.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel gab der Serbe zu, dass er das Spiel verloren hätte. Er ist jedoch weiterhin entschlossen, im bevorstehenden Halbfinale gegen Jannik Sinner sein Bestes zu geben, und war enttäuscht, als ein Reporter andeutete, er würde Jannik und Carlos Alcaraz "jagen", genauso wie er Rafa Nadal und Roger Federer "verfolgte".

"Ich jage Jannik und Carlos? In welchem Sinne?", fragte er sich. "Also bin ich immer der Jäger und werde nie verfolgt?"

"Ich finde es ein bisschen respektlos, dass du irgendwie verpasst, was passiert ist zwischen den Zeiten, in denen ich, wie du sagst, Rafa und Roger hinterherjagte, und jetzt, wo ich Carlos und Jannik hinterherjage, und es wahrscheinlich etwa 15 Jahre dazwischen liegen, in denen ich die Grand Slams dominiert habe." erklärte Djokovic.

"Es ist wichtig, das ins rechte Licht zu rücken. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass ich nachjage. Ich erschaffe meine eigene Geschichte." Der Serbe hat mehr Grand Slams im Herreneinzel gewonnen als jeder andere Spieler in der Geschichte, 24 (Nadal gewann 22, Federer 20), und die Australian Open war sein erfolgreichste, mit 10 davon 24 Siegen, zuletzt 2023.

Allerdings hat er seit den US Open 2023 keinen Grand Slam mehr gewonnen und wurde 2024 und 2025 von Alcaraz oder Sinner ausgeschieden, die jeweils vier der letzten acht Grand Slams gewannen. Es wäre sehr seltsam, dass Djokovic Sinner im Halbfinale besiegt, aber Djokovic will weiterhin seine eigene Geschichte schreiben...