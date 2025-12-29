Novak Djokovic hat noch keinen Rücktrittstermin, hat sich aber vorgenommen, auch nach den Olympischen Spielen 2028 weiterzuspielen

HQ

Novak Djokovic wird seine Saison 2026 sehr bald beginnen: Er wird vom 12. bis 17. Januar am Adelaide International teilnehmen, vor den Australian Open. Er wird nächstes Jahr 39, plant aber nicht, nächstes Jahr in den Ruhestand zu gehen... nicht im folgenden Jahr.

Auf dem World Sports Summit in Dubai sagte Djokovic am Montag, dass er seine Erwartung festhält, bei oder nach den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles in den Ruhestand zu gehen. "Ich möchte wirklich weitermachen. Die Olympischen Spiele 2028 in LA sind so etwas wie ein Leitstern, aber ehrlich gesagt gibt es keine Grenzen. Also, mal sehen. Weißt du, was ich meine? Lass uns einfach weitermachen."

"Ich liebe es, den Tennisball zu schlagen, und ich liebe es, Wettkämpfe zu machen. Ich sagte zu den Jungs, mit denen ich sprach, den Großen im Fußball, dass es wirklich um Leidenschaft und Liebe geht, und solange man das Gefühl hat, auf hohem Niveau zu spielen und der Körper durchhält, warum nicht?"

In Dubai sprach Djokovic auch über die neue Rivalität im Tennis zwischen Sinner und Alcaraz und wie "ein Teil von ihm auch ging", als Federer und Nadal zurücktraten, sodass "ich mich irgendwie neu erfinden und neue Inspirationen finden musste".