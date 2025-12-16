Novak Djokovic bestätigt sein erstes Turnier 2026, und es ist weniger als einen Monat entfernt

HQ

Novak Djokovic wird 2026 39 Jahre alt, doch der Serbe denkt nicht an seinen Rücktritt und hat sein erstes Turnier des nächsten Jahres bestätigt. Nole hat bestätigt, dass er am Adelaide International teilnehmen wird, einem ATP-250-Event vom 12. bis 17. Januar, wo er vor zwei Jahren gewann und Sebastian Korda im Finale besiegte. Er nahm auch 2007 am Australian teil (und gewann).

"Es fühlte sich definitiv an, als würde man zu Hause spielen, das steht fest. Die Unterstützung, die ich in den letzten zehn Tagen bekommen habe, habe ich glaube ich nicht oft in meinem Leben erlebt, also vielen Dank an alle, die in jedem einzelnen Spiel gekommen sind", sagte Djokovic.

Das Adelaide International, eines der Turniere in Australien, das zu den Australian Open führt, wird außerdem Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul und Stefanos Tsitsipas bestreiten.

Djokovic bestritt 2025 weniger Turniere, schaffte es aber immerhin, bei allen vier Grand Slams das Halbfinale zu erreichen. Er zog sich von den ATP-Finals zurück, beendete das Jahr jedoch mit einem Höhepunkt, indem er am 8. November bei der Hellenic Championship in Athen Lorenzo Musetti besiegte (sein 101. Einzeltitel), seinem neuen Heimturnier nach seinem Umzug nach Griechenland.

