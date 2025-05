Novak Djokovic gewinnt seinen 100. ATP-Titel und bricht einen seltenen Tennisrekord

HQ

Novak Djokovic hatte fast ein Jahr lang seinen 100. Einzeltitel auf Tour-Niveau angestrebt, nachdem er 2024 fast leer ausgegangen war - mit der großen Ausnahme der Goldmedaille in Paris. Es kam schließlich zu einem relativ einfachen Turnier für den letzten der "großen Drei", einem ATP 250 in Genf, das kurz vor dem Anpfiff von Roland Garros nächste Woche endete.

Aber Djokovic brauchte ihn, nicht nur, um seinen 100. Titel hinzuzufügen (was an sich kein Rekord ist, aber es ist eine schöne Zahl), sondern um vor den French Open ein gutes Gefühl zu bekommen, da dieses Turnier in diesem Jahr noch nicht in der Sandplatzsaison gewonnen hatte. Djokovic, die Nummer 6 der Welt, musste noch richtig hart kämpfen, um Hubert Hurkacz, Nummer 31 der Weltrangliste, zu schlagen: 5-7, 7-6(2), 7-6(2).

Djokovic bricht einen Rekord. Er ist nicht der erste Spieler, der 100 Titel in der Tour-Ära gewonnen hat (er liegt hinter Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103), aber er hat eine seltene Errungenschaft erreicht: Er ist der erste Mann, der in 20 verschiedenen Saisons eine Trophäe gewonnen hat, seit 2005 jedes Jahr.