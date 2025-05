Auslosung Roland Garros 2025: Mögliche Rivalen von Alcaraz, Sinner, Djokovic, Swiatek...

HQ

Roland Garros 2025 steht vor der Tür. Der zweite Grand Slam des Jahres findet zwischen dem 25. Mai und dem 8. Juni statt, und am Donnerstag wurde die Auslosung vorgenommen, um die Gruppe und den Weg für jeden potenziellen Champion zu bestimmen.

Im Herreneinzel wurde die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, in der gleichen Mannschaft wie Novak Djokovic platziert. Der letzte der großen Drei (es ist das erste Roland Garros ohne Nadal) könnte sich im Halbfinale mit dem Italiener messen. Djokovic müsste sich jedoch verbessern und im Viertelfinale Alexander Zverev, die Nummer 3 der Welt, besiegen.

Auf Sinners Weg wird er in der ersten Runde auf Arthur Rinderknech treffen, danach auf einen von zwei französischen Wildcard-Spielern, Terence Atmane oder Richard Gasquet.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird sein Debüt unter Kei Nishikori geben. Auf seinem Weg ins Halbfinale könnten auch der ehemalige Finalist Stefanos Tsitsipas und die Amerikaner Tommy Paul und Ben Shelton dabei sein.

Im Dameneinzel befindet sich Titelverteidigerin Iga Swiatek, die zuletzt in Form geraten ist, in der gleichen Hälfte wie Jasmine Paolini und Aryna Sabalenka. Auf der anderen Seite könnte die an Nummer 2 gesetzte Coco Gauff im Viertelfinale auf Madison Keys treffen, und die an Nummer 3 gesetzte Jessica Pegula wird auf Mirra Andreeva und vielleicht Paula Badosa treffen.