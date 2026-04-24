Norwegen ist das jüngste, das die Nutzung sozialer Medien für Minderjährige einschränkt und plant, unter 16-Jährige zu blockieren

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Viele Länder und Regierungen arbeiten daran, die Nutzung sozialer Medien unter Minderjährigen zu blockieren oder einzuschränken, wobei das Vereinigte Königreich, Spanien, zuletzt Österreich und weitere planen, solche Einschränkungen einzuführen.

Zu diesem Zweck berichtet Reuters nun, dass Norwegen diesem Beispiel folgen will, da das nordische Land Pläne angekündigt hat, ein Gesetz ins Parlament zu bringen, das ein Jahresendverbot einführen würde, das allen unter 16-Jährigen den Zugang zu sozialen Medien untersagt.

Dies ist noch nicht in Kraft getreten, aber wie wir in anderen Ländern und Regierungen gesehen haben, unterstützen viele Politiker und Wähler eine solche Bewegung, was darauf hindeutet, dass das Verbot zum Beginn des Jahres 2027 in Norwegen eingeführt wird.

Es sollte auch erwähnt werden, dass das Gesetz es Technologieunternehmen zur Aufgabe macht, sicherzustellen, dass unter 16-Jährige keinen Zugang zu sozialen Medienplattformen durch kompetente Altersverifizierungsverfahren erhalten.

Zum Gesetzentwurf sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere: "Wir bringen dieses Gesetz ein, weil wir eine Kindheit wollen, in der Kinder Kinder sein können. Spiel, Freundschaften und das Alltagsleben dürfen nicht von Algorithmen und Bildschirmen übernommen werden. Dies ist eine wichtige Maßnahme, um das digitale Leben der Kinder zu schützen."