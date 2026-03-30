Jetzt ist Österreich an der Reihe, ein Social-Media-Verbot für Kinder einzusetzen

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Es scheint einen wachsenden Trend in der Welt zu geben. Australien war das erste Land, das ein Social-Media-Verbot für Personen unter 16 Jahren eingeführt hat, während Spanien und das Vereinigte Königreich ebenfalls ähnliche Einschränkungen prüfen. In Asien hat Indonesien neue Vorschriften genehmigt, die es jedermanns unter 16 Jahren verbieten, soziale Medienplattformen wie TikTok, YouTube und Roblox zu nutzen.

Und jetzt ist Österreich an der Reihe. Denn Österreich ist das neueste Land, das ein Social-Media-Verbot für seine Kinder vorbereitet hat, und es geht sogar noch weiter als andere, indem es alle unter 14 Jahren einschließt.

Die österreichische Regierung hat in der Presse berichtet, berichtet von Engadget, dass ein umfassender Katalog von Maßnahmen eingeführt wurde, um Minderjährige vor den Schäden durch soziale Medien zu schützen. Dieser offizielle Gesetzentwurf wird bis Ende Juni eingebracht.

Der Vizekanzler und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Andreas Babler, sagte, die Bemühungen der Regierung würden eine neue Altersbeschränkung, verbesserte Medienkompetenz und klare Regeln für soziale Medien umfassen.

Wir müssen noch erfahren, welche detaillierten Regeln die österreichischen Abgeordneten einführen werden.