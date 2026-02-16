Keir Starmer kündigt einen Plan an, die Nutzung sozialer Medien für unter 16-Jährige im Vereinigten Königreich einzuschränken: "Kein Freifahrtschein"

HQ

Premierminister Keir Starmer sagt, die Regierung werde keiner digitalen Plattform einen "Freifahrtschein" beim Schutz von Kindern online erlauben. Vorgeschlagene Maßnahmen zielen darauf ab, rechtliche Schlupflöcher zu schließen und könnten unter 16-Jährigen den Zugang zu sozialen Medien verbieten.

Die öffentliche Konsultation, die für März angesetzt ist, wird außerdem den Zugang von Kindern zu KI-Chatbots, Beschränkungen endlosen Scrollens und aktualisierte Regeln zur Erhaltung der Online-Daten von Kindern behandeln, entsprechend der Jools' Law-Kampagne. Aktuelle Vorschriften verhindern oft, dass Eltern rechtzeitig auf die digitalen Unterlagen eines verstorbenen Kindes zugreifen können – eine Lücke, die die Reformen zu schließen versuchen.

Keir Starmer // Shutterstock

Die Regierung plant außerdem Befugnisse, Gesetze schnell zu aktualisieren, um auf aufkommende Online-Verhaltensweisen zu reagieren und sicherzustellen, dass Chatbots Nutzer vor illegalen Inhalten schützen. Maßnahmen können auch das Verhindern von Kindern beinhalten, Beschränkungen über virtuelle private Netzwerke (VPNs) zu umgehen.

Kritiker wie die Schatten-Bildungsministerin Laura Trott und die Liberaldemokratin Munira Wilson forderten klarere Zeitpläne und schnelleres Handeln, während Starmer und Technologieministerin Liz Kendall betonten, dass das Vereinigte Königreich bei der Online-Kindersicherheit eine führende Rolle spielen muss...

