Norris ist am Freitag in den freien Trainings in Abu Dhabi schneller als Verstappen

Lando Norris war in beiden freien Trainingseinheiten des Großen Preises von Abu Dhabi, der am Freitag stattfand, der Schnellste. Im ersten Training beendete Norris seine beste Runde in 1 Minute 24,485 Sekunden, nur acht Tausendstel Sekunden besser als der Red-Bull-Fahrer. Im zweiten Training verbesserte er seine Zeit um 1:23,083 Sekunden, 0,363 Sekunden vor Verstappen und 0,379 Sekunden vor Russell.

Das erste freie Training hatte viele Rookies, da es die letzte Gelegenheit für Teams war, die vorgeschriebenen Plätze der Saison anzubieten, darunter Pato O'War, McLarens Ersatzfahrer, der Piastri im FP1 ersetzte. Piastri, ebenfalls ein Titelanwärter, belegte im zweiten freien Training den elften Platz.

Am Samstag um 11:30 Uhr MEZ, 10:30 GMT, findet ein drittes Training statt. Die Qualifikation für das Sonntagsrennen findet um 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT am Samstag statt, und das Rennen findet am Sonntag, den 7. Dezember, um 15:00 MET und 14:00 GMT statt.

