Gamereactor

  •   Deutsch


Einloggen
Gamereactor
News
Starfield

Noch mehr Anzeichen dafür, dass Starfield tatsächlich auf Switch 2 zusteuert

Ein großer Online-Händler hat gerade eine Store-Seite für das Spiel hinzugefügt, die derzeit für Nintendos neue Konsole nicht angekündigt ist.

HQ

Erst neulich haben wir berichtet, dass der oft zuverlässige Leaker und Insider Nate The Hate behauptet hat, dass Starfield auf Switch 2 kommt. Jetzt gibt es einen weiteren Beweis dafür (via My Nintendo News), da ein großer Online-Spielehändler, Instant Gaming, eine Store-Seite für die Switch 2-Version veröffentlicht hat.

Wenn man bedenkt, dass Bethesda kürzlich enthüllt hat, dass Indiana Jones and the Great Circle auf Switch 2 erscheinen wird, scheint es plausibel, dass Starfield diesem Beispiel folgen könnte. Im Moment ist es jedoch nur ein Gerücht, also lassen Sie den Champagner noch nicht knallen.

Dessen ungeachtet... Wenn sich herausstellt, dass es wahr ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Starfield für Switch 2 kaufen?

Starfield

Ähnliche Texte

0
StarfieldScore

Starfield
KRITIK. Von Jonas Mäki

Es ist endlich an der Zeit, den Weltraum in Bethesdas erster brandneuer Spieleserie seit über 25 Jahren zu erkunden. Wir prüfen, ob das Weltraumabenteuer hält, was es verspricht...

0
Starfield könnte auf die Switch 2 kommen

Starfield könnte auf die Switch 2 kommen
NEWS. Von Marcus Persson

Nach einem holprigen, aber kommerziell erfolgreichen Start könnte Starfield bald ein zweites Leben auf neuen Plattformen bekommen. Ein neues Gerücht besagt, dass Bethesdas Weltraum-Epos im Jahr 2026 sowohl für PS5 als auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.



Lädt nächsten Inhalt