Noch mehr Anzeichen dafür, dass Starfield tatsächlich auf Switch 2 zusteuert

Erst neulich haben wir berichtet, dass der oft zuverlässige Leaker und Insider Nate The Hate behauptet hat, dass Starfield auf Switch 2 kommt. Jetzt gibt es einen weiteren Beweis dafür (via My Nintendo News), da ein großer Online-Spielehändler, Instant Gaming, eine Store-Seite für die Switch 2-Version veröffentlicht hat.

Wenn man bedenkt, dass Bethesda kürzlich enthüllt hat, dass Indiana Jones and the Great Circle auf Switch 2 erscheinen wird, scheint es plausibel, dass Starfield diesem Beispiel folgen könnte. Im Moment ist es jedoch nur ein Gerücht, also lassen Sie den Champagner noch nicht knallen.

Dessen ungeachtet... Wenn sich herausstellt, dass es wahr ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Starfield für Switch 2 kaufen?