Starfield könnte auf die Switch 2 kommen

HQ

Als Starfield vor einem Jahr auf den Markt kam, waren die Erwartungen geradezu astronomisch. Microsoft und Xbox hatten eine massive Marketingkampagne vorangetrieben, die den Hype auf den Siedepunkt trieb - so sehr, dass viele Spieler letztendlich das Gefühl hatten, das Spiel würde nicht ganz halten, was versprochen wurde. Für einige wurde es sogar zu einer der größten Enttäuschungen dieser Generation.

Aber Starfield als Fehlschlag abzutun, würde zu weit gehen. Obwohl die Kritiken sicherlich gemischt waren, schaffte es das Spiel dennoch, ein treues Publikum anzuziehen und kommerziellen Erfolg zu erzielen. Seit seiner Veröffentlichung kursieren Gerüchte, dass das Spiel auch auf Plattformen jenseits von Xbox und PC erscheinen wird. Und jetzt deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass Starfield tatsächlich auf Nintendos kommende Switch 2 zukommen könnte - wenn auch nicht vor dem nächsten Jahr.

Das behauptet zumindest Brancheninsider Nate The Hate und erklärt, dass Bethesda nicht nur plant, Starfield auf Sonys PlayStation 5, sondern auch auf die Switch 2 zu bringen. Er schreibt:

"Indiana Jones & the Great Circle wird nicht das einzige Bethesda-Spiel sein, das 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint. Siehst du diesen Planeten? Du kannst dorthin gehen. Abgesehen davon, dass es auf PS5 landet... Starfield ist für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 geplant."

Möchtest du Starfield auf Switch 2 spielen?