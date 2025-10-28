Noah Dettwiler ist nach mehreren Operationen nach seinem Sturz im Moto3-Rennen "stabil, aber kritisch"

HQ

Am Sonntag wurden gleich zwei Moto3-Piloten in einen schweren Sturz verwickelt: Der Spanier José Antonio Rueda kollidierte in der Runde vor dem Rennen mit dem Schweizer Noah Dettwiler. Rueda, frisch gekrönter Champion, brach sich die Hand, aber Dettwiler erlitt schwere Verletzungen und war bewusstlos, als sie in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur geflogen wurden.

Sein Team, CIP Green Power, informierte am Montagnachmittag über seinen Zustand. Noah wurde mehrmals operiert, die gut verliefen, und ist laut Ärzten "stabil, aber kritisch".

"Wir danken euch für euer Verständnis und bitten darum, dass die Privatsphäre von Noah und seiner Familie respektiert wird", hieß es in der Erklärung. "Vielen Dank an euch alle für eure unglaubliche Unterstützung und eure Nachrichten."

Laut Dettwilers Vater erlitt er bei seinem furchterregenden Sturz mehrere Herzstillstände, die offenbar dadurch verursacht wurden, dass er sein KTM-Bike aufgrund einer technischen Leistung abbremsen musste, und Rueda von hinten viel schneller kam. Der 20-jährige Dettwiler bestreitet sein drittes Jahr in der Moto3.