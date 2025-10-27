Moto3-Pilot Noah Dettwiler nach Sturz mit José Antonio Rueda in Malaysia in ernstem Zustand

HQ

Beim Großen Preis von Malaysia am Sonntag ereignete sich ein schwerer Unfall, ein Sturz zwischen den Moto3-Fahrern José Antonio Rueda und Noah Dettwiler während der Sichtungsrunde. Beide wurden per Luftbrücke in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur gebracht, wo sich Dettwiler, ein 20-jähriger Schweizer Fahrer, in einem ernsteren Zustand befand und sich mehreren Operationen unterziehen musste.

Der Unfall wurde verursacht, als Rueda nach einer Kurve mit Dettwiler stürzte, der aufgrund eines mechanischen Problems an seinem Motorrad sehr langsam fuhr. Rueda kollidierte mit Dettwiler, der Schweizer verlor das Bewusstsein.

Rueda, 19 Jahre alt und kürzlich mit Red Bull KTM zum Moto3-Champion 2025 gekrönt, war bei Bewusstsein und brach sich die Hand. Dettwiler befindet sich in einem ernsten Zustand, er hat nach Angaben seines Vaters viel Blut verloren und mehrere Herzstillstände erlitten, und wir warten immer noch auf Neuigkeiten über seinen Zustand 24 Stunden nach dem Unfall.

"Er ist in guten Händen, und wir bitten Sie, seine Privatsphäre zu respektieren. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details bekannt geben. Noah ist ein wahrer Kämpfer, und das gesamte CIP Green Power Team steht hinter ihm. Wir werden Sie so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten", so sein Team.