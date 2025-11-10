Nintendo wird diesen Mittwoch eine spezielle Direct ausstrahlen, die sich auf The Super Mario Galaxy Movie konzentriert

HQ

Wie wir alle wissen, wird die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie The Super Mario Galaxy Movie sein und am 3. April 2026 erscheinen. In der letzten Nintendo Direct hat Shigeru Miyamoto den Titel des Films enthüllt, und jetzt sieht es so aus, als würden wir diese Woche noch viel mehr Details erfahren.

Das ist richtig, Nintendo hat gerade in den sozialen Medien bestätigt, dass am kommenden Mittwoch, den 12. November, um 14:00 Uhr GMT/15:00 Uhr MEZ eine Nintendo Direct ausgestrahlt wird, in der der offizielle Trailer für den Film enthüllt wird (und wo wir hoffen, dass der jüngste Leak von Yoshis Auftritt ein für alle Mal bestätigt wird).

Wir haben keine weiteren Details über die Dauer dieses digitalen Events, aber das Unternehmen hat bereits mitgeteilt, dass es keine Spiel-Updates geben wird, was bedeutet, dass es keine 3D-Mario-Enthüllung gibt (etwas, das wir in den kommenden Monaten im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums von Super Mario Bros. sehen wollen). Sie können dem Live-Stream über diesen Link zum offiziellen YouTube-Kanal folgen, aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht online gehen können, denn wir bringen Ihnen die Informationen, sobald sie auf Gamereactor passieren.

Freut ihr euch schon auf den ersten Trailer zu The Super Mario Galaxy Movie ?